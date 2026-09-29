Crește vârsta standard de pensionare în Italia. Câți ani de contribuții vor fi necesari pentru pensie

Pentru pensionarea anticipată, indiferent de vârstă, în 2029 vor fi necesari 43 de ani și patru luni de contribuții. Foto: Getty Images

Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă în Italia va crește la 67 de ani și șase luni în 2029, a anunțat marți Oficiul General de Contabilitate al Statului (RGS), potrivit ansa.it.

În 2029, vârsta de pensionare pentru limită de vârstă va fi de 67 de ani și șase luni, iar în 2031 va crește la 67 de ani și opt luni, potrivit estimărilor RGS privind „Evoluțiile pe termen mediu și lung ale sistemelor de pensii și de sănătate/asistență socială”.

Pentru pensionarea anticipată, indiferent de vârstă, în 2029 vor fi necesari 43 de ani și patru luni de contribuții la sistemul de pensii, iar în 2031, 43 de ani și șase luni. Pentru femei, perioada necesară va fi cu un an mai mică.

În 2027, vârsta de pensionare pentru limită de vârstă va fi de 67 de ani și o lună, urmând să crească la 67 de ani și trei luni în 2028.

Pentru pensionarea anticipată, în 2027 vor fi necesari 42 de ani și 11 luni de contribuții, iar în 2028, 43 de ani și o lună.

Vârsta de pensionare în alte state europene

În prezent, vârsta de pensionare fixată la 65 de ani este o practică obișnuită în Europa. Cu toate acestea, multe țări au decis să ridice vârsta de pensionare aproape de 67 de ani. În principal, modificările vârstelor de pensionare sunt programate să aibă loc între 2020 și 2030.

Danemarca va avea cea mai ridicată vârstă de pensionare din Europa, după ce parlamentul său a adoptat o lege care o ridică la 70 de ani până în 2040. În Germania, vârsta de pensionare este de 66 ani și este preconizată o creștere la 67 până în 2031.