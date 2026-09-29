Mica și săraca Burkina Faso a inaugurat prima sa rafinărie de aur. FOTO: Facebook Présidence du Faso

Burkina Faso a inaugurat luni la Ouagadougou prima sa rafinărie de aur, principala resursă minieră a ţării, în prezenţa şefului juntei, căpitanul Ibrahim Traoré, la putere din 2022.

"Burkina Faso a atins o etapă istorică în căutarea independenţei economice", a transmis preşedinţia într-un mesaj pe reţelele sociale.



Rafinăria naţională de aur a Burkinei Faso (RAFFINOR-BF), a cărei construcţie a început în noiembrie 2023, are o capacitate de producţie anuală de 164 tone de aur, cu o proiecţie în viitor care ar putea ajunge la 515 tone, potrivit preşedinţiei.

Costul total al lucrărilor a fost de peste 11 miliarde de franci CFA, finanţat de către stat în parteneriat cu sectorul privat naţional, a indicat aceeaşi sursă.



Rafinăria a fost inaugurată luni de căpitanul Ibrahim Traoré, care duce o politică suveranistă.



"Ambiţia noastră nu mai este de a fi doar o ţară care extrage şi care îşi duce materia primă în străinătate. Vrem să rafinăm toate metalele noastre în ţară, vrem să avem tot lanţul de valoare în ţară", a declarat la inaugurare Traoré.

"Aceasta este ziua în care ne luăm înapoi cheile de la propria casă. Aurul nostru nu va mai fi folosit pentru a crea valoare adăugată pentru alţii, în timp ce poporul nostru rămâne în nevoie", a declarat, la rândul său, ministrul minelor, Yacouba Zabré Gouba.



Rafinăria ar urma să genereze 100 de locuri de muncă directe şi 5.000 de locuri de muncă indirecte, conform cifrelor oficiale.



Cu o producţie de peste 94 tone de aur în 2025, Burkina Faso se numără printre principalii producători de aur din Africa subsahariană, potrivit Ministerului Minelor.

Burkina Faso a înregistrat, în prima jumătate a anului 2026, aur în valoare de peste 6 miliarde de dolari prin sistemul oficial de producție și cumpărare controlat de stat. Guvernul militar încearcă să aducă mai mult aur în circuitul legal și să își întărească supravegherea asupra uneia dintre cele mai importante industrii aurifere din Africa.