O mică țară din Africa devine un jucător cheie pe piața aurului după deschiderea uneia dintre cele mai mari mine de pe continent

West African Resources a alocat 20 de milioane de dolari pentru explorare în 2026, cu peste 100.000 de metri de foraj planificați. FOTO: Profimedia Images

Unul dintre cei mai mari producători de aur din Africa de Vest se pregătește pentru un an istoric în 2026, estimând o producție anuală între 430.000 și 490.000 de uncii, susținută de operațiunile miniere din Burkina Faso. Pentru West African Resources, creșterea reflectă primul an complet de producție a minei Kiaka, cea mai mare din regiune, alături de performanța minei sale fondatoare Sanbrado, Business Insider Africa.

Compania minieră vizează un cost total de susținere (AISC) sub 1.900 USD pe uncie, semnalând marje robuste pe fondul volatilității prețului global al aurului.

Potrivit Miningmx, CEO-ul și președintele Richard Hyde a descris anul 2026 ca fiind un „an istoric” pentru grup, subliniind contribuția combinată a minei Kiaka, care se așteaptă să producă 240.000-280.000 de uncii, și a Sanbrado, care adaugă 190.000-210.000 de uncii.

West African Resources a alocat 20 de milioane de dolari pentru explorare în 2026, cu peste 100.000 de metri de foraj planificați în Sanbrado, Kiaka și zonele înconjurătoare. Programul vizează atât anomalii de suprafață, cât și extinderi de adâncime pentru a prelungi durata de viață a minei și a sprijini creșterea viitoare.

Anul trecut, West African Resources a atins o etapă importantă la proiectul său aurifer Kiaka, producând primul său lingou de aur cu o greutate de 5,7 kilograme, sau aproximativ 183,3 uncii, în timpul unui proces de topire la fața locului.

Compania listată la bursa australiană a declarat că dezvoltarea a avut loc înainte de termen și sub buget, marcând un început puternic pentru ceea ce se așteaptă să devină una dintre cele mai importante operațiuni aurifere din regiune.

Președintele executiv, Richard Hyde, a descris prima extracție de aur din mina Kiaka ca fiind „o etapă majoră” în ambiția companiei de a produce peste 500.000 de uncii de aur anual până în 2030.

Primul aur a fost produs la doar trei ani și jumătate după achiziționarea Kiaka, reflectând ritmul rapid al dezvoltării.

„Creșterile planificate ale producției de la Sanbrado și Kiaka susțin obiectivul WAF de a fi un producător sustenabil de aur de peste 500.000 de uncii”, a declarat Hyde, consolidând rolul Burkinei Faso ca centru cheie de creștere în sectorul minier din Africa de Vest.