"Gata cu cumpărăturile de weekend pentru ruși în Europa". 11 țări europene fac presiuni pentru restricționarea vizelor

2 minute de citit Publicat la 23:58 04 Iun 2026 Modificat la 00:00 05 Iun 2026

Turiști și localnici în vacanță la Nisa, pe plaja de lângă Promenada Englezilor. Franța a eliberat cele mai multe vize pentru ruși în 2025. Foto Profimedia Images

Unsprezece țări europene fac presiuni pentru restricții mai dure la acordarea vizelor pentru turiștii ruși și avertizează că, în timp ce războiul din Ucraina continuă, călătoriile de vacanță ale cetățenilor din țara agresoare subminează solidaritatea UE, slăbesc presiunea asupra Moscovei și creează potențiale riscuri de securitate, scrie Euronews.com.

Inițiativa a fost lansată de Suedia. La ea s-au raliat Cehia, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Olanda și Polonia.

De asemenea, demersul este sprijinit de Norvegia și Islanda, care nu sunt membre UE.

Toate cele 11 țări au semnat o scrisoare comună la începutul acestei săptămâni, adresată șefei politicii externe a UE, Kaja Kallas, și comisarului pentru afaceri interne, Magnus Brunner.

"Ceea ce vreau este foarte clar. Vreau să nu mai existe weekenduri de cumpărături. Nu mai vreau călătorii (ale rușilor) în Europa în timp ce ucrainenii mor pe câmpul de luptă", a declarat Johan Forssell, ministrul suedez pentru Migrație și Azil, înaintea reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne de joi.

Semnatari: Risc de securitate din cauza implementării neuniforme a condițiilor de viză pentru ruși

Scrisoarea celor 11 amintește că, în urma războiului Rusiei în Ucraina, declanșat în 2022, Comisia Europeană a emis orientări privind gestionarea cererilor de viză din partea cetățenilor ruși.

"Cu toate acestea, implementarea inegală a acestor orientări în statele membre lasă mult de dorit, deoarece îi lipsește atât solidaritatea, cât și consecvența. De asemenea, riscă să plaseze statele membre în poziții economice inegale", se arată în documentul consultat de Euronews.

Semnatarii argumentează că această fragmentare a implementării slăbește influența Uniunii Europene și transmite mesaje contradictorii despre hotărârea blocului comunitar față de Rusia, într-un moment în care Moscova lansează noi ofensive împotriva civililor și infrastructurii din Ucraina.

Scrisoarea avertizează, de asemenea, că practicile inegale în materie de vize pentru turiștii ruși pot crea un risc de securitate în întregul spațiu Schengen.

Semnatari: Numărul vizelor eliberate rușilor în țări europene a crescut în ultimii ani

Semnatarii citează datele Barometrului Schengen, care indică o creștere constantă a numărului de vize eliberate cetățenilor ruși în UE între 2023 și 2025.

Astfel, Franța a eliberat cel mai mare număr de vize solicitanților din Rusia în 2025: aproximativ 180.000, în creștere semnificativă față de 2024.

Italia s-a clasat pe locul al doilea, cu aproximativ 160.000, în scădere ușoară față de anul precedent.

Spania s-a clasat pe locul trei, cu circa 100.000 de cereri, o valoare în general stabilă de la an la an pentru această țară.

Ce vor țările semnatare

Cele 11 țări solicită instituțiilor UE să introducă noi restricții obligatorii privind vizele pentru cetățenii din Federația Rusă, să monitorizeze implementarea efectivă a orientărilor existente, să furnizeze statelor membre statistici agregate periodice și să dezvolte un mecanism pentru identificarea foștilor combatanți ruși, care ar încerca, eventual, să intre în statele europene ca turiști.

Problema a fost ridicată în timpul reuniunii ministeriale de joi de la Luxemburg, deși nu a fost oficial pe ordinea de zi și nu s-a luat nicio decizie.

Pe baza acestei discuții preliminare, coaliția inițiatorilor solicită de la instituțiile UE o propunere pentru a relua dezbaterea.

"Această situație (în care rușii fac turism în Europa în vreme de război, n.r.) este o nebunie completă și trebuie oprită", a declarat ministrul suedez Johan Forssell.