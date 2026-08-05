Navele de pescuit ale Turciei „mătură” fundul apelor grecești. Grecia acuză că distrug ecosistemul

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La mijlocul lunii iulie, Triton, o navă de cercetare operată de Institutul de Conservare Marină al Arhipelagului, naviga într-o misiune științifică în Marea Egee când echipajul său a dat peste dovezi ale unei activități extinse de pescuit ilegal. Într-o zonă îngustă a apelor internaționale, au observat patru traulere turcești. În zilele care au urmat, navele au folosit zona ca bază pentru a intra în apele teritoriale grecești și a pescui cu traule de fund între Agathonisi, Samos, Fournoi și Patmos, în ciuda restricțiilor existente. Chiar și după ce au fost detectate, se presupune că au continuat să măture fundul mării zile întregi, scrie publicația elenă Ekathimerini.

„Traulerele de fund trag o plasă mare de-a lungul fundului mării. Plasa rămâne deschisă și este ținută în loc de două uși metalice care aplatizează fundul mării ca niște buldozere”, a declarat Anastasia Miliou, hidrobiolog și șefa departamentului de cercetare științifică la Institutul Archipelagos.

„Au fost proiectate să opereze în zone noroioase, dar în ecosistemele vulnerabile, daunele pe care le provoacă sunt enorme și ireversibile”, spune ea.

Momentul apariției navelor turcești este considerat deosebit de dăunător pentru ecosistemele marine din apele grecești. În prezent, utilizarea tuturor echipamentelor de pescuit tractate pe fund este interzisă în apele teritoriale grecești, permițând stocului de pește deja epuizat o șansă de a se reface.

Cu toate acestea, începând cu 16 iulie, Institutul Archipelagos a înregistrat peste 50 de locații în care traulere turcești erau active între Samos, Fournoi și Agathonisi. Conform datelor institutului, doar șase dintre aceste locații se aflau în interiorul sau în apropierea apelor internaționale.

„Prima navă începe să pescuiască, nimeni nu o oprește, apoi celelalte o urmează. Acestea provoacă distrugeri în mod conștient. O zonă căreia ar trebui să i se acorde o șansă temporară de a se reface este pescuită zi și noapte”, a declarat Thodoris Tsimpidis, directorul Institutului Archipelagos.

„Ani de zile am evidențiat sistematic problema și am aplicat toate presiunile instituționale posibile asupra autorităților”, a adăugat el.

Navele institutului se apropie de bărcile de pescuit, le documentează prezența, fac fotografii, anunță autoritățile grecești și europene și, în unele cazuri, încearcă să le perturbe activitatea în încercarea de a le alunga. Dar, în cele din urmă, trebuie să se întoarcă la țărm. Nu pot rămâne pe mare non-stop. Triton nu este o navă de patrulare și nici aplicarea legii nu este rolul său.

Pentru pescarii greci din estul Mării Egee, activitatea ilegală a navelor de pescuit turcești este o problemă de lungă durată care rămâne nerezolvată.

„Pescuiesc chiar și la 50 de metri de țărm, la patru metri adâncime. Mi-am pierdut plasele de două ori. Navele Pazei de Coastă îi alungă, dar se întorc. Au distrus zona”, a spus Spyros Iliou, un pescar din Samos.

El a spus că traulerele turcești sunt nave foarte manevrabile, de obicei în jur de 15 metri lungime. Cabinele lor sunt relativ joase, iar carenele sunt vopsite în albastru închis sau negru, posibil în încercarea de a le face mai greu de observat.

Spre deosebire de navele grecești și de toate ambarcațiunile care operează în conformitate cu reglementările europene de pescuit, navele turcești nu pot fi monitorizate de autoritățile grecești prin intermediul Sistemului de Monitorizare a Navelor, un sistem de urmărire prin satelit al UE care înregistrează activitatea de pescuit. Acestea pot fi detectate prin intermediul Sistemului de Identificare Automată, utilizat pentru siguranța maritimă, dar în unele cazuri s-a constatat că navele îl dezactivează.

Fotografiile realizate de Archipelagos în iulie arată una dintre cele patru nave de pescuit turcești care poartă numele „Kayra Hasan Reis 1”. Kathimerini a urmărit ruta unei nave cu aceleași detalii de identificare pe platforma de date maritime MarineTraffic, de la coasta turcească până la Fournoi, între 12 și 29 iulie. În anumite puncte de pe traseu, se pare că nava și-a dezactivat sistemul de urmărire.

„Nu există nicio soluție”

Pescarii greci spun că traulerele turcești nu sunt supuse acelorași restricții ca navele grecești în ceea ce privește specificațiile echipamentelor de pescuit sau dimensiunile minime ale capturilor.

„Nu există nicio soluție. Cu excepția cazului în care o navă de pescuit este confiscată sau reținută. Cum pot să nu se întoarcă când văd că nu există nicio pedeapsă?”, a spus Iliou.

Yiannis Pyrgiotis, președintele asociației pescarilor profesioniști din Samos, și-a amintit de o întâlnire tensionată cu un trauler turcesc în urmă cu aproximativ șapte ani.

„Știi cum e când cineva îți îndreaptă o armă spre tine? Îți cedează picioarele”, a spus el.

El a spus că s-a apropiat de o navă turcească care pescuia în apele teritoriale grecești cu mica sa barcă de pescuit pentru a înregistra imagini video, iar echipajul l-a amenințat cu o armă.

„Nu pot pescui chiar în fața «ușii» mele și, în plus, să-mi deterioreze plasele. În trecut, operau de obicei de-a lungul liniei de graniță. În ultimii ani, au venit tot mai departe. Au prins curaj”, a spus el.

Problema îl privește și pe Markos Grammatikos, președintele Asociației de Pescuit din Fournoi.

„Profită de apele internaționale și apoi le mătură pe ale noastre. Garda de Coastă îi alungă și îi vezi cum se întorc”, a spus el.

Împreună cu alți pescari de pe insulă, el intenționează să facă apel la Ministerul Navigației și Politicii Insulelor, solicitând o soluție.

Institutul Archipelagos afirmă că există lacune în supraveghere și o incapacitate „de a interveni eficient”.

„Nu este nevoie de noi anunțuri de politici sau de noi legi. Ceea ce lipsește este implementarea eficientă a cadrului juridic existent, împreună cu măsuri eficiente de monitorizare și aplicare a legii. Din păcate, absența lor a devenit o noțiune comună printre cei care aleg să pescuiască ilegal în Marea Egee”, a declarat institutul într-un comunicat săptămâna trecută, după ce a dezvăluit activitatea celor patru nave de pescuit turcești în apele teritoriale grecești.

Surse din cadrul Gărzii de Coastă Grecești au declarat pentru Kathimerini că, în urma recentelor reclamații, autoritățile au decis să consolideze zona cu nave de patrulare suplimentare și să intensifice operațiunile de monitorizare.

„În fiecare incident care implică nave de pescuit de naționalitate străină, există un răspuns și o intervenție imediată din partea navelor Pazei de Coastă care operează în zona maritimă”, au spus aceștia.

Incidente similare au fost înregistrate și în august anul trecut, ceea ce ridică îngrijorări că același tipar s-ar putea repeta anul acesta. Surse din cadrul Gărzii de Coastă au declarat că fiecare incident este documentat, rapoartele de supraveghere sunt compilate, iar autoritățile turce sunt informate prin canalele stabilite pentru schimbul de informații.

Aceleași surse au remarcat, însă, că problema nu poate fi abordată doar pe mare și necesită inițiative și la nivel diplomatic.

Coloniile de corali

„Problema se adaugă la pescuitul excesiv și epuizarea stocurilor de pește din zonă, deja persistente și deosebit de intense, cauzate și de traulerele grecești”, a declarat Tsimpidis.

„Consecințele cumulative ale pescuitului excesiv necontrolat sunt extrem de grave, atât din punct de vedere ecologic, cât și economic și social”, a mai explicat Tsimpidis.

În 2025, o decizie a Ministerului Mediului a interzis pescuitul cu echipamente tractate pe fund în complexul insular Fournoi Korseon, care acoperă o suprafață de 430 de kilometri pătrați, pentru a proteja coloniile de corali de apă adâncă.

Archipelagos, în colaborare cu pescari din complexul insular, municipalitatea Fournoi și oameni de știință specializați din Grecia și din străinătate, a participat la proiecte de cercetare multianuale pentru a cartografia aceste ecosisteme greu accesibile.

După cum a remarcat Miliou, coloniile de corali găzduiesc peste 1.800 de specii și sunt vitale pentru productivitatea mărilor grecești.

Citând propriile înregistrări și mărturii ale pescarilor locali, Archipelagos a declarat că traulerele turcești detectate la mijlocul lunii iulie au intrat și în zona marină protejată Fournoi. Amploarea pagubelor pe care le-ar fi putut provoca nu a fost încă evaluată.

„Distrugerea care se poate produce chiar și în decurs de 10 minute sau jumătate de oră de activitate este ireversibilă. Niciun echipament de pescuit tractat pe fund nu ar trebui să se apropie vreodată de acea zonă”, a spus Miliou.