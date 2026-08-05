De patru ani, China construiește o „baterie gigantică” în deșert: Cum arată acum centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj

3 minute de citit Publicat la 15:21 05 Aug 2026 Modificat la 15:23 05 Aug 2026

Lucrări de construcție la centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Zhangye din China, 4 august 2026. Sursa foto: Hepta

Din 2022, în provincia Gansu din nord-vestul Chinei, se construiește una dintre cele mai importante instalații de stocare a energiei din această parte a țării: centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Zhangye. Aceasta este concepută ca un sistem gigantic de „baterie de apă”, capabil să stocheze energie și să o livreze atunci când rețeaua electrică are nevoie.

Proiectul este amplasat în zona muntoasă din apropierea orașului Zhangye, la aproximativ 28 de kilometri distanță în linie dreaptă de oraș și aproximativ 35 de kilometri pe șosea.

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O investiție de miliarde și o centrală de 1.400 MW

Centrala Zhangye are o capacitate instalată proiectată de 1.400 MW, fiind echipată cu patru grupuri reversibile turbină-pompă, fiecare cu o putere de 350 MW, potrivit autorităților.

Investiția totală este estimată la aproximativ 9,57 miliarde de yuani (circa 1,3 miliarde de dolari).

Construcția face parte din strategia Chinei de dezvoltare a infrastructurii de stocare a energiei, necesară pentru integrarea cantităților tot mai mari de energie produsă din surse regenerabile, în special energie eoliană și solară.

Cum funcționează această „baterie gigantică”

Spre deosebire de o hidrocentrală clasică, o centrală cu acumulare prin pompaj nu produce energie permanent dintr-un râu.

Sistemul folosește două rezervoare situate la altitudini diferite:

atunci când există surplus de energie în rețea (de exemplu noaptea sau în perioadele cu producție mare de energie solară și eoliană), pompele transportă apa din rezervorul inferior în cel superior;

când cererea de electricitate crește, apa este eliberată din rezervorul superior către cel inferior, trecând prin turbine care produc energie electrică.

Practic, apa este folosită ca un mijloc de stocare a energiei, similar unei baterii uriașe.

Două rezervoare construite în munți

Elementele principale ale proiectului includ:

rezervorul superior;

rezervorul inferior;

sistemul de tuneluri pentru transportul apei;

centrala electrică subterană;

stația de comutare de la suprafață.

Rezervorul superior este amenajat pe platoul montan Panshan, într-o zonă situată la peste 2.300 de metri altitudine. Acesta va avea o capacitate de reglare de aproximativ 6,79 milioane metri cubi de apă.

Rezervorul inferior este amplasat în zona de ieșire a râului Heihe din munți și va avea o capacitate similară, de aproximativ 6,78 milioane metri cubi.

Un șantier uriaș în munții din Gansu

Imaginile de pe șantier arată dimensiunea impresionantă a lucrărilor: drumuri de acces construite în munți, excavări masive, tuneluri subterane și baraje în curs de ridicare.

În timpul etapelor de construcție au fost raportate lucrări precum:

umplerea și consolidarea barajului rezervorului inferior;

excavarea centralei subterane;

forarea puțului înclinat către rezervorul superior;

amenajarea tunelurilor de acces și a galeriilor tehnice.

Rol strategic pentru energia verde din China

Gansu este una dintre cele mai importante regiuni chineze pentru energia regenerabilă. Provincia are vaste zone deșertice și semi-deșertice unde au fost dezvoltate parcuri eoliene și solare de mari dimensiuni.

Problema energiei regenerabile este însă variabilitatea: soarele nu strălucește noaptea, iar vântul nu bate constant. Centralele cu acumulare prin pompaj rezolvă această problemă prin stocarea energiei atunci când producția este mai mare și furnizarea ei în perioadele de consum ridicat.

După finalizare, centrala Zhangye este proiectată să furnizeze anual aproximativ 1,637 miliarde kWh de electricitate, contribuind la economisirea a circa 856.400 tone de cărbune standard și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 2,576 milioane tone pe an.

Proiectul este inclus în lista proiectelor majore de infrastructură energetică ale provinciei Gansu și este urmărit ca o componentă importantă a dezvoltării bazei de energie curată din coridorul Hexi (Hexi Corridor).