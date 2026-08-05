Legătura feroviară între România şi Serbia ar putea fi reluată. Ministerul sârb de Externe: Ar consolida cooperarea economică

Tren CFR Călători staționat în gara din Craiova. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto

Ministrul român de externe, Oana Ţoiu, şi omologul său sârb, Marko Djuric, au abordat marţi posibilitatea restabilirii legăturii feroviare transfrontaliere dintre România şi Serbia, în cadrul unei convorbiri telefonice în care au analizat situaţia de pe Dunăre, afectată de nivelul excepţional de scăzut al apei, notează Agerpres. Traficul feroviar internaţional de călători între România şi Serbia este suspendat de mai mulţi ani.

Potrivit unui comunicat al Ministerului sârb de Externe, preluat de Tanjug, cei doi miniştri au apreciat că reluarea conexiunii feroviare ar reprezenta "o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea conectivităţii şi consolidarea cooperării economice" dintre cele două state.

În ceea ce priveşte nivelul excepţional de scăzut al Dunării, cei doi miniştri au discutat despre posibilităţile unei acţiuni coordonate pentru limitarea impactului asupra navigaţiei, economiei şi transportului fluvial. Ţoiu şi Djuric au subliniat importanţa cooperării strânse între instituţiile competente din Serbia şi România pentru monitorizarea situaţiei şi adoptarea măsurilor necesare menţinerii siguranţei navigaţiei şi asigurării funcţionării neîntrerupte a traficului pe fluviu.

Comunicatul ministerului sârb mai arată că cei doi miniştri au reafirmat relaţiile tradiţional bune şi prieteneşti dintre cele două ţări şi angajamentul comun pentru dezvoltarea cooperării bilaterale printr-un dialog politic intens şi colaborare în domenii de interes reciproc.