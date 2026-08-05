Panică pe plaja din Mamaia: Bucăți dintr-o posibilă dronă au fost găsite în mare. Turiștii au fost scoși din apă

Momente de panică, miercuri, pe plaja din stațiunea Mamaia. Turiștii au semnalat prezența unui obiect asemănător unei drone în apa mării. Pompierii au izolat zona.
Potrivit surselor Antena 3 CNN, Garda de Coastă a confirmat că este vorba despre o dronă, însă momentan nu se știe dacă este una civilă (de fotogriat/filmat) sau militară.
Obiectul a fost găsit la aproximativ 25 de metri de țărm, în zona Mamaia Nord. Acesta a fost scos din apă și urmează să fie analizat de SRI.
Pompierii au izolat zona, turiștii nu mai sunt lăsați să intre în apă.