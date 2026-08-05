Panică pe plaja din Mamaia: Bucăți dintr-o posibilă dronă au fost găsite în mare. Turiștii au fost scoși din apă

<1 minut de citit Publicat la 16:36 05 Aug 2026 Modificat la 16:44 05 Aug 2026

Bucăți dintr-o posibilă dronă au fost găsite în mare la Mamaia. Foto: Antena 3 CNN

Momente de panică, miercuri, pe plaja din stațiunea Mamaia. Turiștii au semnalat prezența unui obiect asemănător unei drone în apa mării. Pompierii au izolat zona.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Garda de Coastă a confirmat că este vorba despre o dronă, însă momentan nu se știe dacă este una civilă (de fotogriat/filmat) sau militară.

Obiectul a fost găsit la aproximativ 25 de metri de țărm, în zona Mamaia Nord. Acesta a fost scos din apă și urmează să fie analizat de SRI.

Pompierii au izolat zona, turiștii nu mai sunt lăsați să intre în apă.