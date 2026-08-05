Probleme la granițele UE: Turiștii în vârstă sunt respinși de sistemul EES și stau ore întregi la cozi. „Degetele mele sunt tocite”

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES).FOTO: Profimedia Images

Turiștii britanici în vârstă, ale căror amprente s-au estompat odată cu înaintarea în vârstă, sunt respinși frecvent de noile terminale biometrice ale Uniunii Europene și ajung să aștepte la frontieră chiar și două ore sau mai mult.

În cadrul Sistemului de Intrare/Ieșire, cunoscut sub denumirea EES și introdus anul acesta, persoanele care sosesc din afara spațiului Schengen, inclusiv cetățenii britanici, trebuie să permită scanarea feței și prelevarea amprentelor digitale la intrarea în Uniunea Europeană.

În unele aeroporturi, pasagerii își pot înregistra acum datele la terminale speciale. Mai mulți britanici cu amprente greu de identificat au povestit însă că aparatele nu i-au recunoscut și că au fost trimiși la o coadă separată, unde au fost nevoiți să aștepte uneori mai multe ore, scrie The Telegraph.

„Degetele mele sunt tocite și netede”

Angela Evans a călătorit recent la Palma de Mallorca, însă terminalele EES din zona de sosiri a aeroportului nu au reușit să-i recunoască amprentele.

„Am încercat de mai multe ori, la aparate diferite și chiar cu ajutorul unui angajat, dar fără rezultat. Amprentele mele nu puteau fi înregistrate”, a povestit ea. „Bănuiesc că este din cauza vârstei mele - am 80 de ani - și că degetele mele sunt probabil tocite și prea netede, fără suficiente linii pentru a putea fi scanate”.

Angela Evans a fost trimisă la o „coadă foarte lungă”, formată în principal din familii cu copii mici, pentru ca pașaportul să-i fie verificat și ștampilat manual.

„Evident, voi continua să încerc să-mi înregistrez amprentele, dar nu sunt prea optimistă”, a adăugat ea.

O altă cititoare a publicației The Telegraph, pe nume Barbara, a povestit că a întâmpinat aceleași probleme la aparatele de recunoaștere a amprentelor din Aeroportul Salzburg.

„Câteva dintre terminale păreau incapabile să înregistreze amprentele, inclusiv pe ale mele. Am avut aceeași problemă și la ieșire, blocând o coadă lungă de pasageri, iar ulterior am descoperit că nu mai am amprente”, a spus ea.

„Aș prefera să existe o procedură oficială, valabilă în întreaga Uniune Europeană, care să permită trecerea mai ușoară a frontierelor, în locul unei scrisori în limba engleză de la medicul meu de familie, care probabil nu ar fi acceptată de ofițerii de imigrare din spațiul Schengen”.

Barbara a avut dificultăți în folosirea terminalelor EES de pe Aeroportul Salzburg.

Ian Gardner, ascultător al podcastului The Travel Expert, a declarat că el și soția sa au fost nevoiți să aștepte foarte mult la sosirea în Italia, după ce sistemul nu le-a putut verifica amprentele. După ce au stat 20 de minute la coadă pentru a-și înregistra datele biometrice la terminalele EES din Aeroportul Napoli, aparatele i-au respins pe amândoi.

Cei doi au fost trimiși la o coadă care se întindea până în afara clădirii terminalului. Cozile pentru familii și pentru porțile electronice avansau normal, însă cea destinată verificărilor manuale EES, unde lucra un singur polițist de frontieră, aproape că nu se mișca.

„Oamenii începeau să-și piardă răbdarea, iar unii ieșeau din coadă pentru a protesta în fața angajaților, care aveau foarte puțină putere asupra situației. Trecuse deja ora până la care trebuia să fim preluați pentru transfer”, a povestit el.

După două ore de așteptare, cei doi s-au mutat la coada pentru porțile electronice, unde un angajat le-a permis să intre pe culoarul destinat familiilor. Au trecut de control în doar cinci minute.

Gardner estimează că, dacă ar fi rămas la cealaltă coadă, ar fi putut aștepta până la șase ore.

„Nu mai vreau să călătoresc cu avionul până când nu vor fi rezolvate toate aceste probleme”, a spus el.

Ce ar trebui să se întâmple dacă amprentele nu mai pot fi scanate

Există mai multe motive pentru care amprentele unui pasager nu pot fi înregistrate la terminalele EES. Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, pielea degetelor își pierde elasticitatea, iar amprentele devin mai greu de scanat. Zeci de ani de muncă manuală pot, de asemenea, să uzeze liniile fine de la suprafața pielii.

În anumite cazuri, chimioterapia poate estompa sau chiar șterge definitiv amprentele digitale.

Există și o afecțiune medicală extrem de rară, numită adermatoglifia, care face ca liniile specifice de pe degete, palme și tălpi să nu se formeze încă de la naștere.

Problemele de recunoaștere a amprentelor pot avea însă și cauze tehnice.

Un cititor a comentat: „După câteva ore, ecranele pentru amprente sunt atât de murdare și pline de grăsime, încât nu mai pot citi corect amprentele oamenilor. Când ne-am întors, spre finalul zilei, aparatele nu au reușit de mai multe ori să citească nici amprentele mele, nici pe ale soțului meu și nici pe cele ale altor călători”.

Atunci când The Telegraph Travel a solicitat Comisiei Europene explicații în legătură cu persoanele ale căror amprente nu mai pot fi recunoscute, un purtător de cuvânt a indicat articolul 17, alineatul 4, din regulamentul EES.

În document se precizează: „Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este imposibilă din punct de vedere fizic sunt exceptate de la obligația de a furniza amprente”.

Persoanelor care nu pot furniza amprente din cauza unei probleme fizice temporare li se va consemna această situație și li se va cere să le ofere la ieșire sau la o intrare ulterioară, a adăugat Comisia Europeană.

„Statele membre trebuie să se asigure că există proceduri adecvate, care să garanteze respectarea demnității persoanei, în situațiile în care apar dificultăți la prelevarea amprentelor digitale”, mai prevede regulamentul.

Întrebată ce ar trebui să presupună aceste „proceduri adecvate”, astfel încât pasagerii fără amprente ușor de scanat să nu fie trimiși la cozi unde așteaptă ore întregi, Comisia Europeană a răspuns: „Comisia nu comentează cazuri individuale”.

Problema amprentelor este doar una dintre numeroasele dificultăți apărute odată cu introducerea sistemului EES.

Victoria Morrell, coordonatoarea campaniilor organizației Twins Trust, susține că software-ul de recunoaștere facială îi identifică adesea pe gemenii identici ca fiind aceeași persoană, ceea ce provoacă întârzieri la frontierele europene.

Asociația Internațională de Transport Aerian a avertizat că, în această vară, timpul de așteptare la controlul de frontieră din cauza sistemului EES ar putea ajunge până la șase ore.

Printre cele mai afectate se numără aeroporturile din Spania, Portugalia, Franța și Italia.