Cum funcționează sistemul de intrare ieșire (EES). Ce trebuie să faci când ieși din UE

3 minute de citit Publicat la 10:33 13 Iul 2026 Modificat la 10:33 13 Iul 2026

Ce trebuie să faci când ieși din UE ca turist și de ce apar cozi în aeroporturi. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană a introdus sistemul de intrare ieșire UE (Entry/Exit System - EES), un nou sistem digital care înlocuiește ștampilarea pașapoartelor pentru cetățenii din afara Uniunii Europene care intră sau ies din spațiul Schengen. Scopul este de a întări securitatea la frontiere și de a monitoriza mai ușor perioada legală de ședere. Sistemul este complet operațional din aprilie 2026.

Ce trebuie să faci când ieși din UE ca turist și de ce apar cozi în aeroporturi

Dacă ești cetățean al unei țări din afara UE și călătorești într-un stat care aplică sistemul EES, la prima trecere a frontierei vei trece printr-un control biometric.

La punctul de frontieră, autoritățile vor scana pașaportul, vor face o fotografie facială, vor preleva amprentele digitale (în majoritatea cazurilor, la prima înregistrare) și vor înregistra electronic data și locul intrării sau ieșirii din spațiul Schengen.

La următoarele călătorii, sistemul va recunoaște datele biometrice deja înregistrate, astfel încât verificările ar trebui să fie mai rapide.

Totuși, în primele luni de funcționare, aeroporturile și punctele de frontieră se confruntă cu timpi mai mari de procesare, deoarece fiecare călător trebuie înregistrat în noua bază de date. Din acest motiv, autoritățile și operatorii aeroportuari recomandă pasagerilor să ajungă mai devreme la aeroport, în special în sezonul estival. În mai multe state europene au fost raportate cozi la controlul de frontieră, iar autoritățile au suplimentat personalul pentru a reduce timpii de așteptare.

Companiile aeriene, reprezentanții aeroporturilor și Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) au solicitat săptămâna trecută suspendarea noilor controale până vara viitoare, invocând riscul de haos în principalele destinații de vacanță. UE a respins solicitările aeroporturilor și companiilor aeriene de a suspenda implementarea noilor controale la frontieră bazate pe amprentare și recunoaștere facială (EES), deși recunoaște existența a „20 de puncte critice” unde se creează haos din cauza cozilor.

Oficialii au declarat că, dintre cele 1.500 de puncte de trecere a frontierei, doar 20 reprezentau „puncte critice”, urmând să se exercite presiuni asupra statelor membre responsabile pentru a implementa măsuri de atenuare a situației.

FOTO: travel-europe

Ce este sistemul de intrare ieșire al UE

Sistemul de intrare ieșire al UE (Entry/Exit System - EES) este o platformă informatică europeană care înregistrează automat fiecare intrare și ieșire a cetățenilor din afara Uniunii Europene care călătoresc pentru șederi scurte în spațiul Schengen. Acesta înlocuiește ștampila aplicată în pașaport.

EES stochează informații precum numele și datele din pașaport, fotografia facială, amprentele digitale, data și locul fiecărei intrări și ieșiri și durata șederii în spațiul Schengen.

Sistemul permite autorităților să identifice mai ușor persoanele care depășesc perioada legală de ședere de 90 de zile într-un interval de 180 de zile, dar și să combată fraudele de identitate și utilizarea documentelor false.

EES se aplică în 29 de state europene care folosesc sistemul, inclusiv toate țările din spațiul Schengen. Cetățenii UE nu sunt înregistrați în acest sistem atunci când călătoresc în interiorul Uniunii.

Introducerea sistemului a fost amânată de multe ori înainte de a începe în octombrie anul trecut, dar cu opțiuni pentru statele membre de a renunța la el în timp ce tehnologia și logistica amprentelor digitale ale pasagerilor erau testate.

În conformitate cu noile reglementări EES, aeroporturile și porturile pot suspenda temporar sistemul dacă cozile devin imposibil de gestionat, dar această renunțare urmează să se încheie în septembrie.

Destinații de vară pentru care se aplică EES

Procedurile EES se aplică la frontiera externă a spațiului Schengen dacă mergi în Grecia, Spania, Italia, Franța, Portugalia, Croația, Malta.

Sistemul se aplică și în alte state Schengen, precum Austria, Belgia, Germania, Țările de Jos, Cehia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Polonia, Finlanda, Suedia, Danemarca, Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein. România și Bulgaria fac parte, de asemenea, din spațiul Schengen.

Irlanda și Cipru nu aplică sistemul EES, deoarece nu fac parte din acest mecanism de control al frontierelor externe.