Amenzi de până la 4.000 de euro pentru turiști pe plajele din Europa. Regulile ciudate pe care puțini le cunosc

Vacanțele la mare sunt în plină desfășurare, însă tot mai multe destinații europene introduc reguli stricte pentru a combate supraaglomerarea și pentru a proteja mediul. În unele locuri, încălcarea acestora poate însemna amenzi de sute sau chiar mii de euro, iar autoritățile pot confisca obiectele turiștilor, potrivit Euronews.

Umbrelele și alte echipamente sunt restricționate pe unele plaje

În anumite zone, folosirea umbrelor, corturilor sau pavilioanelor este limitată pentru a proteja ecosistemele locale.

În Sardinia, pe plaja Punta Molentis din Villasimius, autoritățile au introdus reguli privind utilizarea umbrelelor. După ce inițial s-a propus ca doar persoanele de peste 65 de ani și familiile cu copii mici să le poată folosi, regulamentul a fost modificat. În prezent este permisă o singură umbrelă pentru fiecare familie sau grup, aceasta trebuind amplasată în locurile indicate de personalul plajei.

Tot în Sardinia, pe celebra plajă La Pelosa, turiștii au voie să întindă prosoapele doar peste rogojini speciale, menite să reducă pierderea nisipului. În acest sezon, autoritățile au anunțat controale mai stricte, iar amenzile pot ajunge la 100 de euro.

În Grecia, nu mai puțin de 251 de plaje sunt protejate prin lege și nu permit instalarea niciunui tip de construcție temporară, inclusiv șezlonguri, umbrele de închiriat sau platforme din lemn.

Rezervarea locului pe plajă poate costa 250 de euro

În stațiunea Calpe, de pe Costa Blanca (Spania), turiștii nu au voie să își „rezerve” locul pe plajă lăsând umbrele, șezlonguri sau scaune înainte de ora 9:30.

Cei care încalcă regula riscă o amendă de 250 de euro, iar obiectele lăsate pe nisip sunt ridicate de poliția locală și transportate la depozitul municipal.

De asemenea, echipamentele abandonate mai mult de trei ore pot fi confiscate.

Fumatul este interzis pe sute de plaje

Tot mai multe țări interzic fumatul pe plajă.

În Spania, peste 600 de plaje nu mai permit nici fumatul, nici utilizarea țigărilor electronice. Printre acestea se numără plaje din Barcelona, San Sebastián, Insulele Canare și Baleare.

În Franța, interdicția se aplică la nivel național pe plajele destinate îmbăierii, iar amenda pentru încălcarea regulii este de 135 de euro.

Și în Italia numeroase regiuni, inclusiv Veneto, Emilia-Romagna, Sardinia și Puglia, au introdus restricții privind fumatul pe litoral.

Costumul de baie este permis doar pe plajă

Mai multe orașe turistice sancționează persoanele care circulă pe străzi îmbrăcate doar în costum de baie.

La Sorrento, în sudul Italiei, plimbarea prin oraș în bikini sau în slip poate fi sancționată cu o amendă de până la 500 de euro.

În stațiunea portugheză Albufeira, turiștii surprinși în costum de baie în afara plajelor, piscinelor sau hotelurilor pot primi amenzi cuprinse între 300 și 1.500 de euro.

În Barcelona și în unele zone din Mallorca este interzis accesul în magazine și restaurante în costum de baie sau fără tricou, iar sancțiunile pot ajunge la 300 de euro.

Autoritățile din Malaga au instalat inclusiv panouri în limba engleză pentru a le reaminti vizitatorilor că regulile locale privind ținuta se aplică și turiștilor.

În orașele croate Split, Dubrovnik și Hvar, mersul pe stradă fără tricou sau în costum de baie poate fi considerat tulburare a ordinii publice și se sancționează cu amenzi de până la 150 de euro.

La Nisa, în Franța, persoanele care circulă fără tricou prin oraș pot primi o amendă de 35 de euro, iar în anumite zone unde bronzatul topless este interzis sancțiunea ajunge la 38 de euro.

Și localitatea Varenna, de pe malul lacului Como, a adoptat reguli similare, cu amenzi de până la 200 de euro.

Urinatul în mare este sancționat

În orașul spaniol Vigo, autoritățile aplică din 2022 amenzi de 750 de euro pentru ceea ce regulamentul numește „evacuare fiziologică pe plajă sau în mare”.

Din 2024, și stațiunea Marbella interzice urinarea în apă pe 25 de plaje din municipalitate.

Muzica prea tare poate aduce amenzi de mii de euro

În Portugalia, boxele portabile cu volumul ridicat sunt interzise pe plaje.

Regula, introdusă de Autoritatea Maritimă Națională, urmărește reducerea poluării fonice.

Persoanele fizice pot primi amenzi între 200 și 4.000 de euro, iar grupurile între 2.000 și 36.000 de euro. În plus, boxele pot fi confiscate.

Accesul animalelor este restricționat

În sezonul estival, multe plaje din Italia, Spania, Franța și Croația nu permit accesul câinilor, în special cele care dețin certificarea „Blue Flag”. Pe unele plaje, animalele sunt acceptate doar dimineața devreme sau seara.

Și caii sunt interziși pe numeroase plaje europene în timpul verii.

Există și o regulă mai puțin obișnuită. În orașul Granville, din Normandia, elefanții nu au voie pe plajă încă din 2009. Interdicția a fost introdusă după ce un circ ambulant și-a dus elefanții la baie în mare, iar animalele au lăsat în apă cantități mari de dejecții.