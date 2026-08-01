Turcia rămâne destinația preferată a românilor și vara aceasta. Cât costă o vacanță all inclusive în 2026

Turcia rămâne destinația preferată a românilor și în 2026. Foto: Getty Images

Turcia rămâne și în 2026 destinația preferată de români, datorită prețurilor bune și ofertelor all inclusive. Tot mai mulți turiști aleg însă să rezerve pe ultima sută de metri, din cauza incertitudinilor care îi fac să amâne decizia până aproape de plecare, arată datele Paralela45, preluate de Agerpres.

Conform sursei citate, topul destinaţiilor verii 2026 este completat de Grecia, care îşi consolidează locul în preferinţele turiştilor, de Muntenegru, destinaţie introdusă de Paralela45 cu zbor charter, în premieră pe piaţa românească, de Faro (Portugalia), datorită zborurilor directe şi peisajelor spectaculoase, şi de Egipt, datorită alegerilor constante ale turiştilor.

Vacanţele în destinaţiile preferate pentru vara 2026 costă de la 574 de euro de persoană pentru un hotel de cinci stele cu all inclusive în Antalya, de la 612 euro de persoană pentru un hotel de patru stele cu demipensiune şi de la 663 de euro pentru un hotel de patru stele cu all inclusive în Heraklion, de la 762 de euro pentru un hotel de patru stele cu all inclusive în Muntenegru, de la 611 euro pentru un hotel de patru stele în Faro şi de la 527 de euro pentru un hotel de patru stele cu all inclusive în Egipt.

Potrivit comunicatului, sezonul 2026 evidenţiază o creştere accentuată a rezervărilor de tip last minute, pe fondul unui climat de incertitudine care îi determină pe tot mai mulţi turişti să amâne decizia de cumpărare până aproape de data plecării.

În acest context, opţiunea flexiGO, lansată de agenţie şi care permite reprogramarea vacanţelor fără explicaţii şi penalizări, în acelaşi sezon, cu până la 30 de zile înainte de plecare, a răspuns unei nevoi reale din piaţă, oferind turiştilor mai multă încredere atunci când rezervă. Astfel, flexibilitatea a devenit un criteriu esenţial în alegerea unei vacanţe, nu doar un beneficiu suplimentar.

Comunicatul mai arată că circuitele pe curse charter, o altă noutate a verii, au atras turişti interesaţi de vacanţe de explorare, care îmbină descoperirea unor locuri şi experienţe noi cu confortul unei călătorii organizate. Printre acestea se numără programele organizate în Portugalia, unde circuitele din august şi septembrie includ Faro, Algarve, Porto, Fatima, Sintra şi Lisabona, la preţuri începând de la 1.070 de euro de persoană.

Totodată, agenţia subliniază că vara este şi perioada în care mulţi turişti încep să îşi planifice vacanţele exotice pentru iarnă, beneficiind de cele mai bune tarife şi de condiţii flexibile de rezervare.

Turiştii au la dispoziţie noua gamă de vacanţe exotice Paralela45, cu zboruri charter directe operate cu aeronave Boeing 787 Dreamliner ale LOT Polish Airlines către Mexic, Republica Dominicană, Thailanda şi Vietnam, la care se adaugă Sri Lanka, Kenya şi Egipt, operate cu aeronave Enter Air. Între noiembrie 2026 şi martie 2027 sunt programate aproape 80 de curse directe pentru aproximativ 17.000 de turişti.

Vacanţele exotice au preţuri începând de la 1.181 de euro de persoană şi beneficiază de condiţii flexibile de plată, cu un avans de 10% şi achitarea diferenţei cu 30 de zile înainte de plecare.