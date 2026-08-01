SUA se îndepărtează și mai mult de Europa: Americanii se retrag de la conducerea ajutorului militar pentru Ucraina

Americanii se retrag de la conducerea ajutorului militar pentru Ucraina. Foto: Getty Images

Pentagonul va renunța la conducerea comandamentului NATO din Germania care coordonează ajutorul militar pentru Ucraina, un nou semn că Statele Unite își reduc implicarea în relația cu aliații europeni. Conducerea Grupului de Asistență pentru Securitate va fi preluată, în cele din urmă, de un alt stat membru NATO, potrivit unui oficial american și altor trei persoane care cunosc planul. Structura a avut un rol esențial în echiparea și instruirea armatei ucrainene de la începutul invaziei ruse pe scară largă, scrie Politico.

Faptul că SUA se retrag de la conducerea unuia dintre cele mai importante programe de sprijin pentru Ucraina arată cât de mult se îndepărtează Washingtonul de partenerii săi europeni. Decizia înseamnă și că Statele Unite nu vor mai avea aceeași influență asupra modului în care va fi construită armata ucraineană în anii următori. Măsura vine după mai multe schimbări făcute de administrația Trump în cadrul NATO.

Conducerea va fi preluată de un stat european sau de Canada

Pentagonul a redus numărul ofițerilor americani aflați la conducerea unor comandamente din Europa și a anulat anumite rotații de trupe. Oficialii analizează și numărul militarilor americani staționați pe continent și le transmit aliaților că nu vor mai putea conta pe același sprijin dacă nu își cresc cheltuielile pentru apărare.

„Preluarea conducerii de către un ofițer european sau canadian ar fi încă un exemplu al faptului că aliații își asumă mai multe responsabilități”, a declarat un oficial NATO, sub protecția anonimatului, deoarece planul nu a fost încă anunțat oficial.

Transferul conducerii ar putea dura până la un an, au spus sursele, care au insistat că activitatea desfășurată împreună cu Ucraina nu va fi întreruptă. NATO va conduce programul, iar Comandamentul European al SUA va rămâne implicat printr-un adjunct american. „Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate majoră”, a spus oficialul NATO.

„SAG-U a fost gândit încă de la început ca o structură temporară”, a transmis Pentagonul într-un comunicat. „Acest demers urmărește ca aliații să preia o parte mai mare din responsabilitate pentru sprijinirea Ucrainei, iar resursele Statelor Unite să fie folosite în acord cu Strategia Națională de Apărare.”

Grupul de Asistență pentru Securitate, cu sediul la Wiesbaden, în Germania, coordonează atât transportul echipamentelor militare către Ucraina, cât și pregătirea și sprijinul logistic oferite armatei ucrainene.

SUA predau europenilor conducerea mai multor comandamente NATO

Schimbarea face parte dintr-un model tot mai vizibil, prin care Statele Unite predau unor țări europene conducerea unor structuri NATO.

Administrația Trump a anunțat în februarie că va retrage o parte dintre ofițerii americani de rang înalt din Europa și că Marea Britanie va prelua conducerea Centrului de Comandă Comun al NATO din Norfolk, Virginia. Italia va prelua conducerea Centrului de Comandă Comun din Napoli, iar Germania și Polonia vor prelua controlul Comandamentului Comun din Brunssum, în Țările de Jos. Structura, condusă de un general german, este specializată în coordonarea forțelor multinaționale.

După aceste anunțuri, Statele Unite au retras brigăzi ale armatei desfășurate prin rotație în România și Polonia. Trump a revenit ulterior asupra deciziei privind trupele care urmau să plece din Polonia, însă desfășurările nu au fost refăcute.

General-locotenentul Curtis Buzzard, care a preluat conducerea SAG-U la jumătatea anului 2024, va pleca luni și îi va preda atribuțiile general-locotenentului Guillaume Beaurpere, care va coordona încheierea misiunii americane. Structura a fost înființată la summitul NATO de la Washington, din iulie 2024, iar planul a fost încă de atunci ca, la un moment dat, conducerea să fie preluată de europeni.

Totuși, în actualul context politic de la Washington și având în vedere ostilitatea constantă a lui Trump față de Europa și NATO, o nouă retragere americană este importantă. Aliații NATO au primit, în general, favorabil ideea ca Statele Unite să predea conducerea acestor comandamente, iar unii consideră că este firesc ca Europa să își asume un rol mai mare.

Kievul se teme că ajutorul ar putea ajunge mai greu pe front

„Pentru noi, această decizie are mai multe avantaje decât dezavantaje”, a declarat un oficial ucrainean. „Reduce riscurile care ar putea apărea din cauza instabilității politice din Statele Unite și simplifică logistica militară în interesul Ucrainei.”

Există însă și temeri la Kiev că trecerea comandamentului în structura birocratică a NATO ar putea încetini ajutorul trimis pe front. „Nimeni nu poate înlocui capacitățile americane de recunoaștere prin satelit, de identificare a țintelor și de transport greu”, a spus oficialul.

Administrația Trump merge însă mai departe cu planul. Luna trecută, la reuniunea miniștrilor Apărării din statele NATO, organizată la Bruxelles, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, le-a transmis aliaților Statelor Unite că „trebuie să facă mai mult”.

Trump „a fost foarte clar în această privință timp de mulți ani”, a continuat Hegseth. „În timpul a două administrații și pentru mult prea mult timp, NATO a fost un tigru de hârtie și o stradă cu sens unic. Gata.”