El Niño va fi și mai dur până în octombrie. Organizația Mondială de Meteorologie: "Nu mai e la ușa noastră. A intrat în casă"

„El Niño nu este doar la ușa noastră – este în interiorul casei", avertizează experții. Foto: Agerpres

El Niño continuă să se intensifice constant, iar specialiștii se așteaptă ca acesta să domine modelele climatice globale în sezonul august-octombrie 2026, crescând probabilitatea unor temperaturi peste normal în mare parte a lumii și determinând schimbări semnificative în modelele de precipitații, avertizează vineri Organizația Meteorologică Mondială (OMM).

Specialiștii se așteaptă ca El Niño, aflat în curs de dezvoltare, să domine modelele meteorologice în multe părți ale lumii în lunile următoare.

Actualizarea lunară a climei sezoniere globale a OMM indică faptul că El Niño va continua să se intensifice constant, devenind un eveniment puternic în perioada august-octombrie 2026. Prognozele de ansamblu multi-model de la principalele centre indică faptul că anomaliile medii sezoniere ale temperaturii suprafeței mării se așteaptă să depășească 2,9°C în regiunile cheie de monitorizare.

Pe lângă un El Niño care se intensifică, se prognozează un Dipol pozitiv în Oceanul Indian (un model climatic în vestul Oceanului Indian devine în medie mai cald, în timp ce în estul Oceanului Indian devine mai rece decât media). Împreună, acești factori oceanici pot amplifica impacturile climatice regionale, inclusiv seceta, inundațiile și riscul de incendii de vegetație, în special în jurul bazinului Oceanului Indian. De asemenea, se așteaptă ca temperaturile suprafeței mării din Atlanticul tropical să rămână mai calde decât media.

„El Niño nu este doar la ușa noastră – este în interiorul casei"

„El Niño nu este doar la ușa noastră – este în interiorul casei și accelerează încălzirea. Și acesta este doar un act de încălzire. El Niño se intensifică – adăugând combustibil unei planete deja în flăcări, cu cupole de căldură toride, incendii apocaliptice și mări fierbinți record. Combustibilii fosili alimentează flăcările acestei crize. Expansiunea trebuie să se oprească. Mai mult cărbune, petrol și gaze vor duce la un viitor mai inflamabil. Dacă nu acționăm – pentru a proteja oamenii și a aborda cauza principală a crizei – pericolele vor deveni și mai mortale. Actul de încălzire s-a încheiat. Nu ne putem permite să așteptăm evenimentul principal”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres.

„El Niño este unul dintre cele mai atent monitorizate fenomene climatice din lume. Însă previziunile în sine nu pun capăt pericolelor, ci oamenii trebuie să o facă. Acest El Niño, care se dezvoltă pe fondul unei călduri oceanice fără precedent și al creșterii temperaturilor, oferă guvernelor și comunităților o oportunitate de a anticipa riscurile și de a acționa înainte ca impactul să se manifeste. Deciziile pe care le luăm astăzi vor modela impactul pe care îl vom experimenta mâine. OMM și membrii săi se angajează să se asigure că informațiile climatice credibile și relevante ajung la cei care au cea mai mare nevoie de ele”, a declarat secretarul general al OMM, Celeste Saulo.

Actualizarea climatică sezonieră globală completează actualizarea completă El Niño/La Niña a OMM (următoarea publicare va fi la începutul lunii septembrie). Aceasta oferă o evaluare mai amplă a condițiilor climatice sezoniere prin încorporarea influenței mai multor factori climatici, inclusiv condițiile dipolului din Oceanul Indian și ale Oceanului Atlantic, pe lângă El Niño.

Evenimentele El Niño apar de obicei la fiecare doi până la șapte ani și durează de obicei între nouă și doisprezece luni. Acestea încep adesea să se dezvolte între martie și iunie, ating intensitatea maximă între noiembrie și februarie și își exercită cea mai puternică influență asupra temperaturilor globale în cursul anului următor debutului lor.

Cum vor evolua efectele

Efectele fiecărui eveniment El Niño variază în funcție de intensitate, durată, perioada anului în care se dezvoltă și, de asemenea, de modul în care interacționează cu alte moduri de variabilitate climatică (cum ar fi Dipolul Oceanului Indian). Nu toate regiunile lumii sunt afectate și chiar și în cadrul unei regiuni, impactul poate fi diferit.

Pentru perioada iunie-august 2023, temperaturile sunt prognozate să fie peste valorile normale în mai multe regiuni, în special în zona Pacificului. În ceea ce privește precipitațiile, prognoza indică o distribuție variabilă, cu regiuni în care acestea ar urma să fie peste normal și altele în care ar putea fi sub valorile obișnuite.

Actualizarea climatică sezonieră globală prezice o probabilitate covârșitoare de temperaturi peste medie în majoritatea zonelor terestre. Cele mai puternice semnale ale acestei tendințe se extind în Africa, sudul Europei, Peninsula Arabică, subcontinentul indian, Asia de Est, America Centrală, Caraibe, Africa de Sud, o mare parte din America de Sud și Noua Zeelandă. Deasupra oceanelor, Pacificul ecuatorial continuă să reflecte amprenta evenimentului El Niño care se intensifică.

Perspectivele privind precipitațiile din august-octombrie 2026 prezintă modele ale unui eveniment El Niño clasic, puternic. Se așteaptă condiții mai umede decât în ​​mod normal în Cornul Africii; părți din Asia Centrală; Europa de Sud; vestul Americii de Nord (la sud de 45°N); și sud-estul Americii de Sud. În schimb, condiții mai uscate decât în ​​mod normal sunt mai probabile în subcontinentul indian; sudul și estul Australiei; sudul Americii Centrale și părți din Caraibe; nord-vestul Americii de Sud; și Europa de Nord.