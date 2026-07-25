Tot ce știm despre El Niño s-ar putea să fie greșit. Modelele climatice interpretează eronat o caracteristică esențială a fenomenului

3 minute de citit Publicat la 13:22 25 Iul 2026 Modificat la 13:24 25 Iul 2026

Tornadă marină. Cercetătorii au descoperit într-un studiu recent că modelele de prognoză pentru fenomenul El Nino au o problemă fundamentală. Foto: Getty Images

Oscilația Sudică El Niño (ENSO) este unul dintre cele mai intens studiate mecanisme care influențează clima la nivel global.

În timpul fazei calde, cantități uriașe de apă eliberează în atmosferă căldura acumulată anterior în adâncurile oceanului, modificând tiparele meteorologice din întreaga lume.

Oceanografii folosesc modele climatice pentru a înțelege modul în care atmosfera terestră este afectată de ritmul și locul în care această căldură este transferată.

Însă un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Washington și de la Laboratorul pentru Mediul Marin din Pacific (PMEL) al NOAA (Agenția meteorologică americană) arată că modelele climatice prezintă în mod sistematic erori în reprezentarea unuia dintre factorii importanți care influențează schimbul de căldură dintre atmosferă și ocean, notează Pacific Marine Environmental Laboratory, PMEL.

Norii, în special cei de la joasă altitudine, reprezintă factorul reprezentat eronat în modele, care poate schimba înțelegerea asupra fenomenului El Niño.

Cum schimbă norii prognozele legate de El Niño

Rezultatele cercetării au fost publicate recent în revista Geophysical Research Letters.

„Majoritatea modelelor climatice cuplate ocean-atmosferă nu reușesc să simuleze creșterea stratului de nori de joasă altitudine în sud-estul Pacificului tropical în timpul fenomenului El Niño”, a explicat Michael McPhaden, fost cercetător principal al PMEL.

„În general, aceste modele nu reproduc cu acuratețe nici temperaturile de la suprafața mării în această regiune. Sunt erori sistematice care limitează capacitatea modelelor climatice de a simula corect dezvoltarea fenomenelor El Niño”, a continuat el.

Fenomenele El Niño apar în două „variante”, diferențiate în principal de locul în care se produce încălzirea anormală a apelor oceanice și de modul în care această încălzire influențează vremea la nivel global.

În timpul unui episod El Niño din Pacificul de Est, precum cel aflat în desfășurare în prezent, încălzirea este cea mai pronunțată în estul Pacificului ecuatorial și în largul coastelor Americii de Sud.

În schimb, în cazul variantei mai comune - cunoscută drept El Niño din Pacificul Central - încălzirea este concentrată la mii de kilometri mai spre vest, în apropierea Liniei Internaționale de Schimbare a Datei, în timp ce apele din largul Americii de Sud rămân apropiate de valorile normale.

Deși vânturile și curenții oceanici influențează în mod semnificativ transferul de căldură către atmosferă, norii joacă, la rândul lor, un rol esențial, fie blocând lumina solară, fie reținând căldura.

Norii înalți și denși umbresc și răcesc oceanul, în timp ce norii groși de joasă altitudine, care se disipă pe măsură ce oceanul se încălzește, permit pătrunderea unei cantități mai mari de radiație solară, încălzind astfel apa.

Potrivit lui McPhaden, modul în care aceste tipuri diferite de nori reacționează în timpul fenomenului ENSO a fost dificil de anticipat de-a lungul timpului.

Studiu: Norii de joasă altitudine se extind în loc să se disipeze în timpul fazei El Niño din Pacificul Central

După analizarea datelor oceanice și atmosferice colectate pe parcursul mai multor decenii, McPhaden, împreună cu cercetătorii Robert Wood și Aakash Manapat, de la Universitatea din Washington, au remarcat extinderea stratului de nori de joasă altitudine și stratiformi din Pacificul tropical, în apropierea coastelor Americii de Sud, în timpul episoadelor El Niño din Pacificul Central.

Această observație contrazice ipoteza acceptată până acum, potrivit căreia norii de joasă altitudine se risipesc pe măsură ce temperatura suprafeței oceanului crește.

În sud-estul Pacificului, acești nori își amplifică, de fapt, extinderea în loc să se disipeze, contribuind astfel la menținerea unor temperaturi ale oceanului mai scăzute decât s-ar fi estimat.

Persistența acestui strat de nori reduce intensitatea generală a fenomenului El Niño în sud-estul Pacificului.

„Dacă oamenii de știință vor reuși să îmbunătățească modul în care norii sunt reprezentați în modelele climatice, acestea vor putea reda mai fidel interacțiunile dintre nori și temperaturile de la suprafața Oceanului Pacific”, a estimat Aakash Manapat, autorul principal al studiului.

„Acest lucru va deschide, cel mai probabil, calea către prognoze sezoniere mai precise și realizate cu mai mult timp înainte pentru fenomenul El Niño”, a conchis el.