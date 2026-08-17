60% dintre primăriile din R. Moldova au decis să accepte comasarea voluntară. Reforma administrativă a fost anunţată de Maia Sandu

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Hepta

În Republica Moldova, aproape 500 de primării au luat deja decizia finală de a fuziona voluntar cu altele – adică aproape 60% din totalul primăriilor din țară. Este vorba despre un proces numit „amalgamare”, prin care mai multe localități mici se unesc pentru a forma primării mai mari și mai puternice. Cifrele au fost prezentate de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-o emisiune la Moldova 1, scrie Moldpres.

Ideea din spatele reformei este una simplă: o primărie mai mare are mai multe resurse și mai multă putere de a atrage bani și investiții decât un sat mic, care de unul singur nu-și permite mari proiecte de infrastructură sau servicii.

De ce vrea Guvernul ca primăriile să fuzioneze

Alexei Buzu spune că procesul trebuie dus mai departe, pentru ca primăriile să devină suficient de solide încât să poată derula proiecte de dezvoltare mai ambițioase.

„Vedem că primarii își asumă decizii complicate, în numele localităților în care lucrează. În cazul celor care au finalizat procesul de amalgamare voluntară, am început deja să lucrăm la acel stimulent și la proiectele de dezvoltare. În paralel, am demarat procesul de amalgamare normativă și urmează multe alte etape, pentru că, în final, ne dorim primării puternice. Doar primăriile puternice pot să asigure un nivel mai înalt de dezvoltare, pot asigura elaborarea și implementarea mai multor proiecte ambițioase. Trebuie să continuăm acest proces pentru a fortifica primăriile din țara noastră”, a declarat Alexei Buzu.

Termen până la finalul lui august și stimulente triplate

Buzu i-a îndemnat pe aleșii locali care au început deja procesul să adopte decizia finală până la sfârșitul lunii august, pentru a trece la etapa următoare – cea în care se discută concret despre proiectele de dezvoltare.

„Guvernul va oferi stimulente triplate, de aceea îi încurajez pe toți să ia aceste decizii. Majoritatea primarilor și aleșilor locali au făcut deja acest lucru. Noi ne dorim să protejăm satele noastre și să le dezvoltăm. Un sat are șansa să atragă resurse și investiții pentru servicii și infrastructură doar dacă face parte dintr-o primărie mai puternică”, a adăugat Alexei Buzu.

Ce arată cifrele

În total, există în acest moment aproximativ 1.300 de decizii legate de procesul de fuziune. Din ele reiese că 85% dintre primării au început procesul, iar circa 500 (aproape 60%) l-au și finalizat.

Buzu a explicat că o parte dintre primării mai au la dispoziție două săptămâni pentru a definitiva procesul, urmând să aibă loc ședințele Consiliilor locale.

„O parte dintre acestea mai au la dispoziție două săptămâni pentru a definitiva procesul, fiind programate ședințele Consiliului. Vedem ce se întâmplă. La sfârșitul lunii august tragem linie și vom avea numărul final al primăriilor cu decizii finale. Vom înțelege câte dintre ele au intrat în acele grupuri de primării noi. În luna septembrie trebuie să clarificăm situația, inclusiv în ceea ce privește amalgamarea normativă. Pentru că, în septembrie, ne propunem să finalizăm acel pachet de legi, să-l facem public și să începem procedura parlamentară”, a concluzionat Alexei Buzu.

Cele 85% de primării care au pornit procesul înseamnă 761 de primării din cele 890 existente în total – sau, altfel spus, 90% dintre primăriile cu mai puțin de 3.000 de locuitori.

Ce urmează pentru fiecare tip de primărie

Pentru primăriile care au ales fuziunea voluntară urmează etapa de elaborare a proiectelor de dezvoltare, legate de stimulentele promise de Guvern. Pentru cele care nu au optat pentru această cale urmează amalgamarea normativă – adică fuziunea aplicată prin lege.

Ca să susțină financiar primăriile care au ales calea voluntară, Guvernul pune la dispoziție un pachet de stimulente de peste 6,5 miliarde de lei. Banii vor merge spre lucrări concrete: extinderea rețelelor de apă, canalizare, gaze și iluminat stradal, reabilitarea drumurilor locale, dezvoltarea transportului public și a serviciilor digitale, gestionarea deșeurilor, modernizarea grădinițelor și a caselor de cultură, dar și proiecte de dezvoltare economică locală.

Reforma administrației publice locale a fost lansată de Guvernul de la Chișinău la începutul anului 2026 și își propune să întărească capacitatea administrativă a primăriilor și să îmbunătățească serviciile publice de care beneficiază cetățenii.