Scandal după ce Cristian Ghinea a anunțat că TAROM va da faliment în 6 luni: „Sfatul meu este să nu cumpăraţi bilet”. Reacția companiei

Compania TAROM se află în implementarea unui Plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană până la finalul anului 2026. Foto: Agerpres

Senatorul USR Cristian Ghinea a stârnit un val de reacții după ce a spus că TAROM ar putea ajunge în faliment în următoarele șase luni și i-a sfătuit pe oameni să nu își cumpere bilete cu mult timp înainte. Compania respinge categoric afirmațiile și susține că astfel de declarații îi afectează direct activitatea, în timp ce sindicatele vorbesc inclusiv despre posibilitatea unei acțiuni în instanță, potrivit Observatornews.ro.

„În următoarele 6 luni, TAROM va falimenta! Sfatul meu este să nu cumpăraţi bilet la TAROM mai mult de două luni!”, a declarat Cristian Ghinea într-un podcast.

Senatorul susține că operatorul aerian are pierderi mari, datorii și un spațiu tot mai mic pentru a primi sprijin de la stat. TAROM se află într-un program de restructurare de peste 95 de milioane de euro, care ar trebui încheiat până la sfârșitul acestui an. În cazul unui eșec, compania nu ar mai putea beneficia de un nou ajutor de stat pentru o perioadă de zece ani.

TAROM spune însă că a cerut Comisiei Europene prelungirea termenului pentru planul de restructurare.

Potrivit lui Narcis Pascu, sindicalist TAROM, Comisia Europeană ar fi transmis încă din vară că este de acord, în principiu, cu o astfel de prelungire.

„Comisia a transmis o scrisoare prin luna iunie, prin care este de acord în principiu ca să se facă această prelungire a planului de restructurare. Mai trebuia o stabilitate politică în România, ceea ce nu avem. Acest plan de restructurare va mai oferi încă un an sau doi răgaz companiei TAROM”, a declarat acesta pentru Observator.

Și fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor Ionuț Săvoiu susține că există argumente pentru continuarea programului.

„La Ministerul Transporturilor există suficiente elemente care să susţină o prelungire a programului”, a spus el.

TAROM acuză „sabotaj” și spune că traficul a crescut

Într-un răspuns transmis Observator, TAROM a catalogat afirmațiile senatorului drept un „sabotaj” la adresa intereselor comerciale ale companiei. Operatorul susține că, în lunile iulie și august, gradul de ocupare al aeronavelor a fost cu 5% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Sindicatele au reacționat și ele dur și spun că iau în calcul să îl dea în judecată pe Cristian Ghinea.

„Au ca scop să slăbească TAROMUL şi să aducă pe piaţă o altă companie rivală, se încearcă de mulţi ani. Noi, angajaţii companiei TAROM vom lupta cât putem”, a spus Constantin George, sindicalist TAROM.

Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești, a criticat la rândul său declarația senatorului.

„Condamnăm o astfel de declaraţie. Nu este voie ca un oficial al statului român să atace o companie naţională. Este trist că un senator USR cântă prohodul TAROMULUI”, a spus acesta.