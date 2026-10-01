Apariţie surprinzătoare la RAR Griviţa: o Lancia Fulvia din 1970, cu un motor V4 longitudinal. Încă participă la curse, la Monte Carlo

Lancia Fulvia din 1970, cu un motor V4 longitudinal. Sursa foto: RAR

O Lancia Fulvia din 1970, o "bijuterie" a maşinilor clasice de curse, şi-a făcut apariţia zilele trecute la RAR Griviţa. Maşina încă participă la cursele de la Monte Carlo. "Cu un ADN de sportivă pur-sânge, Lancia Fulvia are un motor V4, montat longitudinal și înclinat la aproximativ 45 de grade spre partea șoferului, una dintre explicațiile acestei inovații fiind aerodinamica îmbunătățită a capotei", au descris-o inginerii auto.

Specialiştii au mai dezvăluit că "treapta 1 este cuplată prin acționarea levierului schimbătorului în spate, nu în spre față".

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“Legenda pe care au fotografiat-o colegii noștri la RAR Grivița este un contrast absolut: poate fi trimisă la muzeu, pentru a fi admirată în liniște, dar la fel de bine își poate încălzi pneurile pentru o cursă a clasicelor la Monte Carlo.

În ambele ipostaze, Lancia Fulvia Coupe Rallye 1.6 HF s-ar descurca exemplar. De fapt, în ianuarie 2027 chiar va participa la celebra competiție din Principat.

Mașina din imagini este un vehicul atestat istoric, dar și certificat FIA, iar actualul proprietar s-a născut în anul în care "Fanalone" a ieșit pe poarta uzinei din Chivasso: 1970. Cu un ADN de sportivă pur-sânge, Lancia Fulvia are un motor V4, montat longitudinal și înclinat la aproximativ 45 de grade spre partea șoferului, una dintre explicațiile acestei inovații fiind aerodinamica îmbunătățită a capotei.

Pentru pasionații modelului, probabil particularitatea cutiei de viteze este cunoscută, dar trebuie să menționăm că treapta 1 este cuplată prin acționarea levierului schimbătorului în spate, nu în spre față, așa cum se întâmplă în mod obișnuit", au mai anunţat inginerii de la RAR Griviţa.