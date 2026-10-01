Autorităţile au publicat harta zonelor în care şoferii români vor fi opriţi de poliţişti şi vor fi întrebaţi unde merg şi ce fac acolo

1 minut de citit Publicat la 18:24 01 Oct 2026 Modificat la 18:24 01 Oct 2026

şoferii români vor fi opriţi de poliţişti şi vor fi întrebaţi unde merg şi ce fac acolo. Sursa foto: xijian / Getty Images

CNAIR a publicat harta localizării punctelor de anchetă Origine-Destinație. În aceste zone, şoferii români vor fi traşi pe dreapta de poliţişti şi vor fi întrebaţi de recenzori, printre altele, unde merg şi ce fac acolo. Ancheta se desfăşoară în zilele de 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie 2026, în intervalele orare 08:00-12:00 și 14:00-18:00.

Pe hartă, fiecare punct cromatic este atribuit pentru anchetă unei anumite zile, conform Legendei din stânga, jos.

Autorităţile au precizat că anchetele Origine-Destinație se desfășoară în puncte stabilite prin metode statistice. Procesul se desfășoară în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație.

Harta localizării punctelor de anchetă Origine-Destinație. Sursa foto: CNAIR

Principalele întrebări ale formularului de anchetă sunt referitoare la:

Originea și destinația cursei (ex. București, Zalău, Suceava, Chișinău);

Scopul călătoriei (ex. loc de muncă, turistic, acasă, transport comercial);

Specificul transportului (felul mărfii pentru autovehiculele de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele de transport persoane).

"Toate informațiile solicitate sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Având în vedere importanța acestei acțiuni de interes public pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, CNAIR solicită conducătorilor auto înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate", a comunicat CNAIR.