Şoferii români vor fi traşi pe dreapta de poliţişti şi vor fi întrebaţi unde merg şi ce fac acolo. Au anunţat oficial zilele şi orele

Agenți de poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Poliția Română via Facebook.

Autorităţile au transmis că în zilele de 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie, în intervalele orare zilnice 08:00 - 12:00 și 14:00 - 18:00, se va organiza, la nivel naţional, acţiunea denumită Anchetele de Circulație Origine – Destinație pentru anul 2026. Astfel, şoferii români vor fi traşi pe dreapta de poliţişti şi vor fi întrebaţi de recenzori, printre altele, unde merg şi ce fac acolo. "Vehiculele vor fi invitate de către agenții de poliție pe o bandă de rezervă (parcare sau acostament consolidat), unde recenzorii vor adresa un set de întrebări standardizate", a transmis CNAIR.

Instituţia a precizat care sunt obiectivele acestei acţiuni, dar şi că "toate informațiile solicitate sunt strict anonime".

"Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică, va organiza și coordona etapele de realizare a Anchetelor de Circulație Origine – Destinație pentru anul 2026.

Procesul se desfășoară pe întreaga rețea de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din România, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor tehnice privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație Origine – Destinație.

Obiectivele principale:

Determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate (Origine-Destinație) la nivel național;

Actualizarea bazelor de date a Modelelor Naționale de Transport;

Fundamentarea studiilor de fezabilitate și a analizelor tehnico-economice

Analiza cererii de transport de marfă și mărfuri specifice.

Acțiunea se va desfășura în puncte determinate prin metode statistice, în intervalele orare zilnice 08:00 - 12:00 și 14:00 - 18:00, conform calendarului stabilit pentru anul 2026 – 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie.

Vehiculele vor fi invitate de către agenții de poliție pe o bandă de rezervă (parcare sau acostament consolidat), unde recenzorii vor adresa un set de întrebări standardizate.

Principalele întrebări ale formularului de anchetă sunt referitoare la:

Originea și destinația cursei (ex. București, Zalău, Suceava, Chișinău);

Scopul călătoriei (ex. loc de muncă, turistic, acasă, transport comercial);

Specificul transportului (felul mărfii pentru autovehiculele de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele de transport persoane).

Toate informațiile solicitate sunt strict anonime. Nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală. Procesul respectă integral Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Având în vedere importanța acestei acțiuni de interes public pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, CNAIR solicită conducătorilor auto înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate", a comunicat CNAIR.