Energie, transport și inteligență artificială pentru un oraș verde: Conferința „Vinerea verde”, powered by SAB & Accesorii

Vineri, 9 octombrie 2026, între 10:00 și 12:00, are loc conferința „Vinerea verde”, organizată de SAB & Accesorii în cadrul SUM și moderată de jurnalistul Adrian Ursu. Tema de anul acesta este o viziune pentru viitorul mobilității, iar dezbaterea deschide cea mai plină zi a Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București & Accesorii la Romexpo, între 6 și 11 octombrie.

Prezentă în programul SAB din 2021, „Vinerea verde” a devenit un reper, fiind momentul în care discuția trece de la motoare și cai-putere la întrebări esențiale: cum reducem poluarea din trafic, ce energie folosim și cum ne ajută tehnologia să ne mișcăm mai bine prin oraș?

Primul salon auto din România

Salonul Auto București & Accesorii (SAB) este primul eveniment auto specializat organizat în România, cu prima ediție în 1993. În peste trei decenii, SAB a crescut odată cu piața auto. Ediția din 1996 a adus 120.000 de vizitatori, iar ulterior salonul a intrat în calendarul internațional OICA, prin demersurile APIA. În 2023, SAB a ajuns la ediția cu numărul 20.

Ediția din 2026 are loc între 6 și 11 octombrie, în Pavilionul B2 de la Romexpo și în zona exterioară adiacentă, pe o suprafață totală de peste 37.000 de metri pătrați, dintre care peste 2500 metri pătrați sunt dedicați spațiului expozițional și partenerilor Smart Urban Mobility. Pe lângă standurile marilor producători, organizatorii au construit în ultimii ani un program care pune accent pe sustenabilitate și inovație, iar „Vinerea verde” este una dintre piesele centrale.

Ce este „Vinerea verde” și ce aduce nou în 2026?

Numele vine dintr-o idee simplă: măcar o zi pe săptămână, mașina personală poate rămâne în parcare. Ministerul Mediului a lansat în 2020 campania „Vinerea verde”, cu mesajul „STOP! Azi mașina stă pe loc!”, prin care îi încuraja pe angajați să meargă vinerea pe jos, cu bicicleta sau cu transportul public.

SAB a preluat conceptul în 2021 și l-a transformat într-o dezbatere publică despre orașul verde. De la o ediție la alta, formatul a crescut:

• 2021 – Prima ediție, în parteneriat cu Asociația SMARTiCITY, s-a concentrat pe amprenta de carbon din trafic, iar vizitatorii au putut vedea și testa vehicule electrice.

• 2023 – Dezbaterea, tot alături de SMARTiCITY, a adus la aceeași masă reprezentanți ai Primăriei Capitalei, STB, Ministerului Mediului și Ministerului Transporturilor. Temele au fost diverse, de la transportul public la infrastructura de încărcare și reciclarea bateriilor.

• 2024 – Discuția, moderată de jurnalistul Adrian Ursu, a abordat energia, transportul și aplicațiile inteligenței artificiale pentru un oraș verde. Au participat fostul ministrul al Energiei, Sebastian Burduja, și primarii Sectoarelor 1 și 3, iar tinerii inventatori și-au prezentat proiectele.

• 2025 – Dezbaterea a continuat pe tema soluțiilor sustenabile în energie, transport și AI, în strânsă legătură cu concursul de inovație „Bursa SAB”.

După „Vinerea verde”, ziua continuă cu programul Smart Urban Mobility: Conferința Smart Urban Future (14:00–16:00) și Gala Smart Urban Mobility (17:00–18:30).

Două ore care pot schimba felul în care vezi orașul

• Când: Vineri, 9 octombrie 2026, 10:00–12:00

• Unde: Romexpo, Pavilionul B2, București

• Acces: pe baza biletului care costă 80 de lei. Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități intră gratuit. Biletele se găsesc pe sab.ro.

Pentru cine vrea să înțeleagă încotro se îndreaptă mobilitatea urbană în România, dimineața de vineri de la Romexpo este un bun punct de pornire. Vă așteptăm!

Cum ajungi la eveniment - informații utile SAB & Accesorii:

Locație: Pavilionul B2 Romexpo și zona exterioară adiacentă.

Adresa: Bd. Mărăști nr. 65-67, Sector 1, București.

Transport public

Liniile RATB care ajung la Piața Presei:

► autobuz: 105, 131, 148, 149, 205, 261, 304, 330, 331, 335, 361, 449, 780, 783

► tramvai: 41, 42

GPS

Coordonatele locației SAB sunt: 44.476234 cu 26.064972