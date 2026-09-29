Un bărbat din Roman și-a omorât iubita, apoi s-a sinucis. Copilul ei se întorcea de la școală și a fost oprit la timp: Nu știe nimic

Ambulanță SMURD în fața unui bloc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Arhiva Antena 3 cNN

Un caz șocant a avut loc marți în orașul Roman din județul Neamț. Un bărbat de 45 de ani și-a înjunghiat mortal partenera în vârstă de 42 de ani, apoi s-a aruncat de la etajul al patrulea al blocului. Acesta a fost transportat la spital în comă, iar ulterior s-a stins din viață. Potrivit surselor Antena 3 CNN, el plănuia să îl omoare și pe copilul femeii în momentul în care acesta ajungea acasă de la școală.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Poliția municipiului Roman a fost sesizată prin 112, la ora 15:20, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost ucisă de concubinul său și că acesta intenționa să comită acte de violență și asupra fiului femeii, în vârstă de 15 ani.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că femeia se afla într-un imobil din municipiul Roman atunci când ar fi fost atacată de concubinul său cu un obiect tăietor-înțepător. Din nefericire, femeia a fost declarată decedată.

Copilul a fost oprit din drumul spre casă, de diriginta lui și poliție

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, totul a avut loc într-un bloc de pe strada Mihai Viteazul. Înainte de a se arunca de la etaj, bărbatul și-ar fi sunat mama, aflată în Italia, și i-ar fi spus că și-a ucis concubina și că are de gând să îl omoare și pe fiul femeii.

În momentul în care autoritățile au fost alertate, adolescentul se întorcea de la școală și urma să ajungă acasă. Polițiștii au reușit să îl localizeze și să îl oprească înainte să ajungă la locuință. În sprijinul autorităților ar fi intervenit și diriginta băiatului.

Minorul a fost preluat de specialiștii DGASPC și se află în afara oricărui pericol.

Adolescentul nu știe, la acest moment, că mama sa a murit.

ercetările în acest caz au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, care urmează să stabilească exact cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.

Este al 29-lea caz de femicid în România, în acest an. Ultima crimă de acest fel a avut loc în urmă cu doar câteva zile, când o femeie din Vrancea a fost ucisă de soțul ei.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24. În caz de pericol imediat, apelați 112.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.

Persoanele care suferă de depresie și anxietate pot găsi sprijin în abordarea sănătății mintale și emoționale, la primul hub antidepresie din România, la TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, cei care prezintă impulsuri suicidale, sau familiile acestora, pot găsi asistență la Alianța Română de Prevenție a Suicidului, la telefon 0800 801 200, în zilele de Vineri, Sâmbătă și Duminică, sau, 24/7, prin email la [email protected]