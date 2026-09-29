Rusia a amenințat statele NATO că le va bombarda „inclusiv cu arme nucleare” dacă izolează exclava Kaliningrad. Răspunsul alianței

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NATO a reacționat ferm la avertismentul Rusiei privind riscul unei escaladări militare grave în jurul exclavei Kaliningrad. Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a precizat, după transmiterea unei scrisori în acest sens de către regimul rus, că NATO este o alianță defensivă și că niciuna dintre activitățile sau exercițiile sale nu reprezintă o amenințare pentru vreo parte a teritoriului Rusiei, relatează Der Spiegel.

Ea a reacționat, astfel, la o scrisoare adresată NATO prin intermediul ambasadei Rusiei în Belgia, în care Kremlinul acuză alianța occidentală de o „escaladare fără precedent a situației militaro-politice din jurul regiunii ruse Kaliningrad” și de declarații publice extrem de provocatoare din partea reprezentanților statelor membre NATO. Agenția de presă dpa scrie că a consultat textul scrisorii.

„Această direcție periculoasă și iresponsabilă implică un risc ridicat de izbucnire a unui conflict armat direct, în cadrul căruia, încă din faza inițială, ar putea avea loc bombardamente rusești asupra centrelor de decizie din statele membre ale Alianței”, se spune în document.

„Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forțe și capabilități de care dispune, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul, în cazul în care statele NATO vor încerca să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării”, se mai arată în text.

Statele membre NATO sunt, de asemenea, îndemnate „să se abțină de la alte măsuri destabilizatoare și escaladatorii, pentru a evita o confruntare de amploare”.

În cadrul NATO se consideră că scrisoarea Rusiei reprezintă în special o reacție la un exercițiu aerian desfășurat la jumătatea lunii august. Potrivit unor surse militare, exercițiul urmărea să demonstreze că NATO ar fi capabilă să controleze exclava Kaliningrad în cazul unei agresiuni militare rusești împotriva teritoriului Alianței. Ministerul polonez al apărării a descris manevrele drept o demonstrație a capacității NATO de a reacționa rapid.

Referindu-se la retorica belicoasă a Rusiei, purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat, marți: „Condamnăm în cei mai duri termeni amenințarea cu folosirea forței, inclusiv orice formă de retorică nucleară iresponsabilă”.

NATO cere Rusiei să pună capăt războiului neprovocat din Ucraina. Folosirea tacticilor hibride de către Rusia este un semn de disperare, a mai spus Hart.

Alianța nu va permite, însă, ca asemenea acțiuni să o determine să renunțe la sprijinul pentru Ucraina. NATO dispune de toate mijloacele necesare pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat și este puternică, pregătită de acțiune și capabilă să răspundă oricărei amenințări.