Cum s-au folosit ucrainenii de „roboți zombi” în operațiunea „Vivaldi”, ofensiva secretă care a bulversat apărarea rușilor din Donețk

2 minute de citit Publicat la 17:10 29 Sep 2026 Modificat la 17:13 29 Sep 2026

Operațiunea „Vivaldi”, în care au fost folosiți și „roboți kamikaze”, a fost declanșată de Ucraina în regiunea Donețk, luna trecută. Foto: Statul major al armatei ucrainene/Facebook

Armata ucraineană a reușit să captureze deja 176 de kilometri pătrați în nordul regiunii Donețk, în urma unei ofensive secrete, cu numele de cod „Operațiunea Vivaldi”. La succesul acestei ofensive au contribuit și noile vehicule kamikaze robotizate ale Ucrainei, supranumite și „mașinii zombi”, folosite la distrugerea principalelor fortificații rusești din regiune.

Pe rețelele sociale au fost difuzate imagini care prezintă două foste blindate BTR, din perioada sovietică, transformate în vehicule kamikaze de către ucraineni și care se autodetonează în momentul în care se apropie de liniile ruse

Ukraine’s 3rd Assault Brigade turned two Soviet BTRs into unmanned kamikaze vehicles for Operation Vivaldi near Nove and Katerynivka on the Lyman axis. According to the 3rd Army Corps, the vehicles were packed with explosives and sent behind Russian lines. Russian troops… pic.twitter.com/or490xO1Xc — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) September 29, 2026

Operațiunea „Vivaldi” s-a desfășurat în trei etape distincte, după cum a precizat generalul de brigadă Andrii Bilețkîi, șeful Corpului 3 Armată al Ucrainei, unitate implicată în această ofensivă.

Pentru a străpunge apărarea rusă, militarii ucraineni au folosit vechi transportoare blindate BTR-60, din perioada sovietică, transformate în „vehicule kamikaze robotizate”.

În același timp, Bilețkîi a precizat că rușii au fost induși în eroare pe parcursul ofensivei și nu au știut adevăratul obiectiv al operațiunii.

Astfel, Bilețkîi a anunțase încă e pe 15 septembrie că operațiunea „Vivaldi” era deja în curs dar că informațiile despre evoluția ei sunt ținute la minimum pentru a nu afecta acțiunile militare.

During Operation Vivaldi, Ukraine’s 3rd Army Corps converted Soviet-era BTR-60's into massive VBIED's, using them to breach Russian fortified positions.



Other Ukrainian APC-robot work includes ArmSpetsTechnologia’s remote BRDM-2M, Khartia’s unmanned M113 for mines and lift, and… pic.twitter.com/cbulik1DY7 — Drone Wars (@Drone_Wars_) September 28, 2026

Potrivit comandantului ucrainean, în prima etapă a operațiunii Rusia, declanșată în regiunea Liman, rușii ar fi pierdut aproximativ 1.500 de militari, peste 12.000 de drone și câteva sute de vehicule blindate, sisteme de artilerie și alte vehicule. Prima etapă a operațiunii a vizat, conform surselor ucrainene, eliminarea echipelor de militari ruși infiltrați în spatele liniilor ucrainene.

Kievul nu a oferit detalii despre „partea a doua” a operațiunii, dar Bilețkîi a anunțat zilele trecute încheierea etapei a 3-a a operațiunii Vivaldi, prin capturarea a 176 de kilometri pătrți din Donețk, în urma căreia 2.500 de militari ruși au fost uciși și alte câteva sute luați prizonieri.

„Operațiunea noastră se numește «Vivaldi». Iar Vivaldi, după cum se știe, are patru anotimpuri. Și acesta este doar primul”, a spus generalul ucrainean Andrii Bilețkîi.

Ucraina încă mai deține aproximativ 20% din teritoriul regiunii Donețk, pe care Rusia încearcă de la începutul conflictului să o controleze în totalitate. Kievul a anunțat că, de la începutul anului 2026, a reușit să recucerească un total de circa 700 de kilometri pătrați în această regiune.