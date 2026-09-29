Kelemen Hunor, mesaj pentru PNL: "Eu nu cred că ar trebui să meargă la CCR, va încasa un eşec". Ce spune despre alegerile anticipate

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, că PNL ar putea "încasa un eşec" dacă decide să sesizeze CCR în cazul în care pică Guvernul Mureşan, iar Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate. De asemenea, el a transmis şi că nu ar susţine suspendarea preşedintelui Dan, aşa cum a ameninţat AUR. Kelemen Hunor a afirmat şi că "teoretic există 229 de voturi" pentru susţinerea Guvernului Mureşan, "dar asta nu înseamnă că toate aceste persoane vor vota pentru Guvern".

Liderul UDMR a declarat că, potrivit Constituţiei, Nicuşor Dan are pe masă mai multe opţiuni: fie poate dizolva Parlamentul, fie poate continua cu desemnările de premier.

"Alegerile anticipate, teoretic, există posibilitatea convocării alegerilor anticipate. Ce se poate teoretic, se poate şi practic. Dar de data aceasta, Constituţia dă o libertate foarte mare, o apreciere exclusivă preşedintelui. Dacă Preşedintele decide că nu dizolvă Parlamentul, asta e situaţia. Asta scrie în Constituţie. Preşedintele are o putere extrem de mare din punct de vedere Constituţional.

(n.r. - cum vedeţi demersul PNL, care spune că merge la CCR?) N-aş vrea să comentez această iniţiativă, fiindcă dacă eu citesc Constituţia, acolo scrie că Preşedintele poate dizolva. Dacă "poate", atunci poţi să te duci la CCR, sunt sigur că şi judecătorii citesc aceeaşi Constituţie.

Deci nu există obligaţie pentru Preşedinte. Aşa a fost gândită puterea prezidenţială.

(n.r. - sunt surse care spun că Preşedintele poate face oricâte desemnări sunt necesare până un premier găseşte majoritatea) N-am această informaţie. O să spună Preşedintele exact cum crede, după votul de mâine. Dacă convoacă consultări, dacă trece direct la desemnare sau nu", a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a mai spus că PNL "va încasa un eşec" dacă va sesiza CCR pentru că Nicuşor Dan nu convoacă alegeri anticipate.

"Nu cred că Preşedintele va dizolva Parlamentul. Dar trebuie să aşteptăm ziua de mâine. Calculele noastre nu dau o majoritate fără PNL sau fără PSD.

Poţi să cauţi un premier care are capacitatea de a colabora cu partidele, dar azi nu vreau să intru în nicio speculaţie, pentru că nu ştiu ce va face preşedintele Dan.

(n.r. - cum vedeţi situaţia dacă rămânem cu un Guvern interimar?) Eu am epuizat toate argumentele în această vară. Încercam să găsesc soluţii cât de cât acceptabile. Dacă nu reuşim să votăm un Guvern, atunci vom fi sancţionaţi cu toţii. Nu poţi sta în faţa cetăţenilor să pui că nu-mi place nu-ştiu-care. Nu vom avea un alt Parlament. De aceea fiecare trebuie să facă un pas înapoi.

(n.r. - ce pas în spate să facă PSD?) Eu nu dau sfaturi, dincolo de aceste decizii luate în partid, există şi o ţară.

(n.r. - dacă se va merge mai departe cu suspendarea preşedintelui, sunt ameninţări de la AUR. PNL spune că merge doar la CCR...) Eu cred că nu ar trebui să meargă la CCR, va încasa un eşec.

Preşedintele n-a făcut nimic împotriva Constituţiei. Eu nu susţin aşa ceva. Unii vor să treacă la suspendare, aşa ceva n-aş susţine în niciun caz", a mai afirmat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai spus că "teoretic există 229 de voturi" pentru susţinerea Guvernului Siegfried Mureşan:

"Eu am spus că teoretic există 229 de voturi, adunând tot ce înseamnă voturile PNL, USR, UDMR, minorităţi, neafiliaţi, PACE, SOS. Mai puţin PSD, AUR şi grupul condus de Ponta. Dar asta nu înseamnă că toate aceste persoane vor vota pentru Guvern. Dar am spus că teoretic acolo ne-am opri. Am vorbit despre o posibilitate artimetică, nu despre promisiuni.

Eu cred că trebuie să aşteptăm votul, apoi vom vedea. Dacă fiecare deputat se gândeşte dincolo de partid, că această ţară are nevoie de un Guvern, pentru a trece până în 2027 eventual, atunci va vota pentru acest Guvern.

Să facem rectificare, să existe o lege a salarizării dacă se poate, să existe un buget pentru 2027. Şi dacă am pornit anul 2027, iar se poate gândi la variante diferite".