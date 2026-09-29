Pete Hegseth ordonă armatei să protejeze alegerile din SUA: „Va identifica, perturba și neutraliza interferențele străine”

Secretarul Apărării, Pete Hegseth. Foto: Getty Images

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a semnat un memorandum prin care ordonă armatei să apere alegerile de la jumătatea mandatului de interferențele străine, a anunțat, luni, Pentagonul. „Comandamentul Cibernetic al SUA, unitatea de război cibernetic a armatei și agențiile de sprijin în luptă vor desfășura capacități avansate de informații și cibernetice pentru a identifica, perturba și neutraliza interferențele străine în procesele democratice din SUA”, a declarat departamentul într-un comunicat de presă, scrie, marți, CNN.

Memorandumul , care vine cu aproximativ cinci săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, instruiește comandamentul să colaboreze cu Departamentul de Securitate Internă pentru a contracara amenințările cibernetice străine la adresa infrastructurii electorale din SUA.

Activitățile descrise sunt, în mare parte, lucruri pe care armata americană și agențiile de spionaj le făceau pentru a proteja alegerile americane de amenințările străine înainte de revenirea lui Donald Trump la președinție în 2025. Cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 2024, de exemplu, hackerii Cyber ​​Command au efectuat o operațiune secretă pentru a perturba activitatea trollilor ruși care răspândeau informații false alegătorilor americani.

Însă a doua administrație Trump a desființat sau redus dimensiunile mai multor centre guvernamentale, și anume în cadrul FBI și al Biroului Directorului de Informații Naționale, care aveau sarcina de a respinge operațiunile de influență străină. Trump a continuat, de asemenea, să respingă sau să pună la îndoială serviciile de informații americane anterioare cu privire la eforturile Rusiei și Chinei de a influența alegerile.

Acești factori au stârnit o îngrijorare pe scară largă în rândul actualilor și foștilor oficiali ai securității naționale americane, cum că a doua administrație Trump nu a acordat prioritate apărării alegerilor americane de imixtiunile străine.

Aceste îngrijorări au fost amplificate în aprilie, când noul șef al Comandamentului Cibernetic și al Agenției Naționale de Securitate, generalul Joshua M. Rudd, le-a spus parlamentarilor că nu știe dacă o echipă specializată de informații și armată dedicată dejucării amenințărilor străine la adresa alegerilor a fost constituită pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

Pentru fiecare alegeri generale și de la jumătatea mandatului de la alegerile din 2020, echipa cunoscută sub numele de Grupul de Securitate Electorală (ESG) a fost un centru pentru oficialii NSA și ai Comandamentului Cibernetic pentru a face schimb de informații și a lansa contraatacuri împotriva trollilor din Rusia, Iran și din alte părți care încercau să submineze alegerile din SUA.

Grupul a fost un răspuns la operațiunea de influență multiplă a Rusiei care viza alegerile din SUA din 2016, când agențiile de informații și securitate au fost prinse.

Nu este clar ce rol va juca acel grup în noua activitate ordonată de Hegseth, dacă va fi implicat.

„Comandamentul Cibernetic și NSA contracarează în mod regulat acțiunile actorilor cibernetici străini rău intenționați, inclusiv pe cei care au intenția de a interfera cu procesul nostru democratic”, a declarat Rudd într-un comunicat luni.

„Ceea ce mă îngrijorează este că Rudd a mărturisit chiar în aprilie că nu era sigur dacă exista un Grup de Securitate Electorală la comandă”, a declarat pentru CNN Andrew Schoka, care a lucrat la Comandamentul Cibernetic în ciclul electoral din 2020.

„Activitatea ESG necesită luni de planificare și coordonare, iar o mare parte din impactul lor are loc cu mult înainte de ziua alegerilor. Dacă acest lucru abia începe acum, limitezi cu adevărat impactul pe care îl poți avea asupra adversarilor înainte de alegerile de la jumătatea mandatului”, a subliniat el.