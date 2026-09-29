Germania a construit cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Are 365 de metri şi poate produce de două ori mai multă energie

Germania a construit cea mai înaltă turbină eoliană din lume. Are 365 de metri. Foto: Getty Images

O mega turbină eoliană construită în estul Germaniei a atins marţi înălţimea finală de 365 de metri, devenind cea mai înaltă turbine eoliană din lume, a anunţat firma care o construieşte, urmând să fie pusă în funcţiune în luna noiembrie, notează Agerpres.

"Telescoparea părţii interioare a turnului", o tehnică utilizată pentru a ajunge la înălţimi mari fără macarale, "marchează pasul decisiv în realizarea proiectului" de la Schipkau, a explicat compania Gicon într-un comunicat de presă.

"În timpul procesului de montaj, partea interioară a turnului a fost ridicată la înălţimea finală folosind un sistem de ridicare prin cablu", o operaţiune care a necesitat "o coordonare meticuloasă", a explicat Gicon.

Lucrările se vor finaliza "în câteva zile" înainte de punerea oficială în funcţiune în noiembrie, a precizat compania.

Devenită a doua cea mai înaltă structură din Germania, cu doar trei metri mai scundă decât turnul de televiziune din Berlin (368 m), turbina eoliană de la Schipkau, al cărei turn se ridică la 300 m, este proiectată să valorifice vânturi mai puternice şi mai constante pentru a produce de două ori mai multă energie decât o turbină eoliană convenţională, potrivit proiectantului său.

Construită ca una dintre cele aproximativ cincizeci de turbine eoliene din parcul eolian Schipkau demarat în anul 2000, structura gigantică din oţel ar trebui să furnizeze electricitate echivalentă cu consumul a 7.500 de locuinţe timp de un an întreg, a declarat un oficial pentru AFP în timpul unei vizite la faţa locului.

Finanţat de statul german cu suma de 20 până la 30 de milioane de euro, prin intermediul Agenţiei Federale pentru Inovaţii Disruptive (SPRIND), acest proiect a fost realizat într-o regiune minieră, unde minele urmează să fie închise treptat până în 2038, în conformitate cu obiectivele climatice ale Berlinului.

Această mega-turbină eoliană este o dovadă a încercării celei mai mari economii a Europei de a rămâne competitivă în inovaţia energetică, pe fondul crizei industriale, al lipsei investiţiilor şi creşterii preţurilor la energie provocate de războaiele din Ucraina şi Iran.

Acest proiect pilot are ca scop evaluarea fezabilităţii parcurilor eoliene "de nivel doi", care ar permite o producţie de energie semnificativ mai mare fără a fi nevoie de construirea de noi parcuri eoliene, subliniază Gicon.

Însă oponenţii energiei eoliene, în special partidul de extremă dreapta AfD, critică turbina eoliană uriaşă pentru impactul său asupra peisajului şi biodiversităţii.