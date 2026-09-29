Radu Miruță explică de ce a mers cu generalii la audierile din Parlament: „La Apărare, prezența militară în comisii este una uzuală”

Radu Miruţă a mers cu trei generali la audierile din Parlament. Sursa foto: Mihai Poziumschi / Agerpres

Ministrul propus al Apărării, Radu Miruță, a explicat, marți, de ce au venit la audierea sa mai mulți generali ai Armatei. El a spus că „toți, inclusiv generalul Ciucă, au venit însoțiți de cadre militare cu responsabilități specifice”. „La Apărare, prezența militară în comisii este una uzuală”, a subliniat el.

„De ce au venit militari la audiere? Răspunsul e simplu: de obicei.

Fiindcă e nedrept pentru militarii care au venit ieri la audierea mea să fie întrebați de ce au venit, public lista ultimilor 5 miniștri audiați în același loc. Toți, inclusiv generalul Ciucă, au venit însoțiți de cadre militare cu responsabilități specifice.

Prezența la audieri a reprezentanților MApN, ca și în cazurile anterioare, s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale și prin raportare la atribuțiile celor trei cadre militare s-a încadrat în practica ministerului, conform căreia oameni tehnici din zona de finanțe, programe de înzestrare, resurse umane sau de la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului au fost prezenți la audierea ministrului, fie că era ministru nou, fie că era un ministru care ar fi continuat mandatul, nefiind absolut nimic special de această dată”, a scris el pe Facebook.

Astfel, Miruță spune că, la Apărare, „prezența militară în comisii este una uzuală”.

„După cum se vede din poza de mai jos, la Apărare prezența militară în comisii este una uzuală, cu caracter repetitiv și cu toate că am o relație profesională foarte bună cu acești oameni, nu au făcut nimic special pentru audierea mea.

Foto: Radu Miruță / Facebook

Cumva e totuși trist si periculos ca într-o țară cu război la graniță, doar pentru ca Miruță audiat tura asta, foști miniștri ai Apărării, și ei însoțiți de militari la audierile de la vremea lor, brusc sa devină mirați si chiar deranjați că oameni din ministerul Apărării continuă să vină cu deschidere completă înspre Parlament”, a adăugat el.

Ministrul propus pentru portofoliul Apărării Naționale, Radu Miruță, a primit aviz negativ, luni, în Comisiile parlamentare reunite de apărare națională. Au fost 17 voturi „pentru” şi 21 „contra”. La aceste audieri, ministrul USR al Apărării a mers însoţit de trei generali din Armata română.

Cei trei generali care l-au însoţit, luni, pe Radu Miruţă în Comisiile parlamentare reunite de apărare națională sunt gl.mr. Pleşa Cornel, șeful DGArm, gl.bg. Adrian Ivan, locţiitor șef Dgfc şi gl.mr. Valeriu Roșu, locţiitor șef DRPCVP.