Siegfried Mureșan merge la Nicușor Dan cu programul de guvernare, deși nu are voturile pentru învestire

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan merge vineri, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, unde îi va prezenta președintelui Nicușor Dan programul de guvernare și formula de Cabinet negociată în ultimele zile de PNL, USR și UDMR. Întâlnirea are loc în condițiile în care Mureșan recunoaște că nu are, deocamdată, voturile necesare pentru a trece Guvernul prin Parlament, iar PSD și AUR au anunțat că nu îl vor susține.

Vineri este, practic, ziua în care cele trei partide care îl susțin pe Mureșan încearcă să închidă negocierile pentru noul Guvern. PNL, USR și UDMR au programate ședințe în care urmează să valideze programul și oamenii propuși pentru ministere. După întâlnirea cu Nicușor Dan, premierul desemnat ar urma să intre în ultima etapă înainte de depunerea oficială a listei și a programului în Parlament.

Problema principală rămâne însă aceeași: voturile.

Mureșan a spus joi seară că are sprijinul oficial al PNL, USR și UDMR, pe care îl estimează la aproximativ 170 de parlamentari. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi, ceea ce înseamnă că, după propriul său calcul, îi mai lipsesc 63.

Premierul desemnat spune însă că nu intenționează să renunțe și că va merge în Parlament chiar dacă până atunci nu are garanția unei majorități.

„Nu îmi depun mandatul, abia aștept să merg în Parlament”, a declarat el joi seară. Mureșan spune că încearcă să obțină și voturile unor parlamentari din grupul minorităților, ale neafiliaților sau ale unor grupuri mai mici.