Siegfried Mureșan merge la Nicușor Dan cu programul de guvernare, deși nu are voturile pentru învestire

Ora 12:00 - Siegfried Mureșan este așteptat la Palatul CotroceniPublicat acum 24 minute
Premierul desemnat Siegfried Mureșan merge vineri, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, unde îi va prezenta președintelui Nicușor Dan programul de guvernare și formula de Cabinet negociată în ultimele zile de PNL, USR și UDMR. Întâlnirea are loc în condițiile în care Mureșan recunoaște că nu are, deocamdată, voturile necesare pentru a trece Guvernul prin Parlament, iar PSD și AUR au anunțat că nu îl vor susține.
Vineri este, practic, ziua în care cele trei partide care îl susțin pe Mureșan încearcă să închidă negocierile pentru noul Guvern. PNL, USR și UDMR au programate ședințe în care urmează să valideze programul și oamenii propuși pentru ministere. După întâlnirea cu Nicușor Dan, premierul desemnat ar urma să intre în ultima etapă înainte de depunerea oficială a listei și a programului în Parlament.
Problema principală rămâne însă aceeași: voturile.
Mureșan a spus joi seară că are sprijinul oficial al PNL, USR și UDMR, pe care îl estimează la aproximativ 170 de parlamentari. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi, ceea ce înseamnă că, după propriul său calcul, îi mai lipsesc 63.
Premierul desemnat spune însă că nu intenționează să renunțe și că va merge în Parlament chiar dacă până atunci nu are garanția unei majorități.
„Nu îmi depun mandatul, abia aștept să merg în Parlament”, a declarat el joi seară. Mureșan spune că încearcă să obțină și voturile unor parlamentari din grupul minorităților, ale neafiliaților sau ale unor grupuri mai mici.
Ce prevede programul de guvernare al lui Siegfried MureșanPublicat acum 24 minute
Forma finală a programului de guvernare urmează să fie prezentată vineri. Mureșan a făcut însă publice în ultimele zile principalele direcții pe care vrea să le urmeze.
Premierul desemnat spune că noul Executiv ar continua o parte dintre politicile Guvernului Bolojan și își propune reducerea inflației, creșterea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai. El a mai promis o gestionare mai strictă a banilor publici și spune că obiectivul este ca economia să crească într-un ritm mai mare decât datoria publică.
În varianta de program prezentată până acum apar și angajamentul de a nu majora TVA peste nivelul actual, intenția de a reveni la o cotă de 19% atunci când situația bugetară o va permite, listarea la bursă a unor companii de stat și eventuale creșteri ale salariilor din sectorul public și indexări ale pensiilor, în funcție de spațiul disponibil în bugetul pentru 2027.
Prima schiță a Guvernului Mureșan: Cum arată lista de miniștri negociată de PNL, USR și UDMRPublicat acum 25 minute
PNL, USR și UDMR au ajuns joi la o primă împărțire a ministerelor. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, PNL ar urma să primească șapte portofolii, USR cinci, iar UDMR trei. Ministerul Justiției ar urma să fie condus de un independent. Lista nu este încă definitivă și trebuie validată de partide.
- PNL: Interne - Mircea Abrudean; Finanțe - Alexandru Nazare; Muncă - Raluca Turcan; Educație - Mihai Dimian; Sănătate - Oana Gheorghiu; Investiții și Proiecte Europene - Dragoș Pîslaru; Energie - Sebastian Burduja.
- USR: Apărare - Radu Miruță; Mediu - Diana Buzoianu; Transporturi - Cătălin Drulă; Economie - Irineu Darău; Externe - Oana Țoiu.
- UDMR: Agricultură - Tanczos Barna; Dezvoltare - Cseke Attila; Cultură - Ötvös Koppány.
- Justiție: un ministru independent, numele nefiind stabilit public până acum.
Mureșan a spus că viitorul Cabinet va avea doar trei vicepremieri și că toți vor conduce în același timp și câte un minister. Numărul ministerelor ar urma să rămână neschimbat.
Mureșan are 170 de voturi, dar îi trebuie 233Publicat acum 28 minute
Siegfried Mureșan a recunoscut joi seară că cele trei partide care îl susțin oficial nu îi asigură majoritatea necesară pentru învestire. „Avem în momentul de față sprijinul oficial declarat din partea a trei partide parlamentare, Partidul Național Liberal, UDMR și USR, 170 de parlamentari”, a spus premierul desemnat.
Pragul pentru învestirea Guvernului este de 233 de voturi.
Kelemen Hunor a făcut un calcul ușor diferit, de 171 de parlamentari ai PNL, USR și UDMR. Liderul UDMR spune că, dacă se adaugă și minoritățile, numărul ar putea ajunge la aproximativ 188, iar cu parlamentari neafiliați și alte voturi individuale s-ar putea urca spre 208. Și în acest scenariu însă, Guvernul ar rămâne sub pragul necesar.
PSD ar putea fi partidul care schimbă această aritmetică, însă Sorin Grindeanu a anunțat joi că social-democrații nu vor vota Guvernul Mureșan. Liderul PSD i-a cerut premierului desemnat să renunțe la mandat, argumentând că nu poate strânge o majoritate.
Nici AUR nu intenționează să îl susțină. Liderul senatorilor partidului, Petrișor Peiu, a spus la Antena 3 CNN că niciun parlamentar AUR nu va vota Cabinetul și că, cel mai probabil, parlamentarii formațiunii vor părăsi sala după discursurile de la începutul ședinței de învestire.