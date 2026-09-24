Reacţia lui Predoiu la propunerea de a desființa Poliția Locală: "Succes lui Siegfried Mureșan în discuţiile cu primarii"

Poliţia Locală Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, i-a transmis lui Siegfried Mureșan "mult succes în discuțiile cu organizațiile asociative ale primarilor din țară", după ce premierul desemnat a anunţat joi că ar desfiinţa Poliţia Locală pentru a înfiinţa o Poliţie unică naţională. De asemenea, la propunerea lui Mureșan pentru un ghişeu unic, Predoiu a amintit că există deja un HUB MAI de servicii digitale.

"Avem o Poliție, avem Poliții locale, avem Poliția de frontieră. Vom înființa o singură Poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României" - este anunţul lui Siegfried Mureșan care l-a determinat pe Cătălin Predoiu să insinueze că misiunea premierului desemnat va fi dificilă, din acest punct de vedere.

"Am luat act de ideea domnului prim-ministru desemnat Mureșan de a înființa „o singură poliție națională”. Aceasta este situația și în prezent: avem o singură poliție cu competență națională generală, Poliția Română. Separat, există și polițiile locale, aflate în subordinea autorităților administrației publice locale.

Interpretez, așadar, declarația domnului prim-ministru desemnat Mureșan în sensul desființării polițiilor locale și al integrării lor instituționale în Poliția Română, acesta fiind singurul sens logic pe care îl poate avea formularea. În acest caz, îi urez sincer mult succes domnului premier desemnat în discuțiile cu organizațiile asociative ale primarilor din țară, de orice culoare politică.

Și îi acord tot suportul necesar, dacă îl va cere. Într-adevăr, polițiile locale sunt cu mult sub standardele Poliției Naționale, deși sunt cu mult mai bine plătite", a afirmat Predoiu.

Despre HUB-ul MAI

"Acum când mergem, de exemplu, să reînnoim permisul auto, sau când ne-a expirat cartea de identitate, sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul.

Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai - buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii", a spus Mureșan la Radio România Actualități.

Cătălin Predoiu i-a amintit lui Siegfried Mureșan că există deja un HUB MAI de servicii digitale.

"Am luat act de ideea ghișeului unic privind pașapoartele, permisele și cărțile de identitate. Există deja un HUB MAI de servicii digitale, conceput tocmai ca punct unic de acces la serviciile publice ale Ministerului Afacerilor Interne.

În acest moment, HUB-ul MAI are aproximativ 1,49 milioane de conturi și a înregistrat 63,6 milioane de accesări.

Înrolarea în HUB-ul digital MAI permite cetățeanului, dintr-un singur cont, să acceseze o serie de servicii fără a mai merge la ghișeu: să obțină online certificatul de cazier judiciar, certificatul de integritate comportamentală sau documente privind domiciliul și reședința, să consulte istoricul sancțiunilor rutiere, punctele de penalizare și statutul permisului, să solicite permisul de conducere internațional, precum și să acceseze serviciile de programare și verificare a stadiului cererilor pentru pașapoarte, cărți de identitate, permise de conducere și înmatriculări", a încheiat Cătălin Predoiu.