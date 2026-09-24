O stație Starlink din Polonia a luat foc, peste noapte. Guvernul acuză „un sabotaj deliberat”

3 minute de citit Publicat la 15:05 24 Sep 2026 Modificat la 15:05 24 Sep 2026

Incendiul de la stația de sateliți de stat poloneză a izbucnit miercuri seara în Wola Krobowska. Foto: Captură X

O stație Starlink din centrul Poloniei a luat foc, în noapte de miercuri spre joi, un incident pe care Guvernul de la Varșovia l-a numit un „act de sabotaj deliberat”. Viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski a spus că incendiul din provincia Voievodatului Mazovia a fost „conceput în mod deliberat pentru a dezactiva stația, perturbând accesul la internet pentru diverse instituții, inclusiv armata ucraineană”, scrie BBC News.

El a declarat pentru postul public de televiziune polonez TVP Info că o anchetă este în curs de desfășurare, dar „multe indicii sugerează” că atacul se încadrează într-o „nouă doctrină rusească de atac”. Kremlinul nu a comentat.

Între timp, serviciul de informații al Danemarcei a emis o nouă evaluare a amenințărilor, afirmând că se așteaptă ca Rusia să intensifice războiul hibrid în următoarele luni.

Acesta a declarat că un atac rămâne „foarte improbabil”, dar a avertizat asupra „un risc scăzut, dar crescând” ca Rusia să lanseze un atac militar limitat împotriva țărilor NATO.

În ultimele săptămâni, mai mulți membri europeni ai NATO au declarat că Rusia ar putea pregăti atacuri pentru a-și testa angajamentul de a sprijini Ucraina, lucru pe care Moscova îl neagă.

La începutul acestei luni, Germania a dat vina pe Rusia pentru o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle , în timp ce Franța a comandat un plan de protejare a infrastructurii critice și a siturilor industriei de apărare.

Războiul hibrid sau atacurile hibride sunt termeni generali care tind să descrie metode non-militare menite să exercite presiune și să destabiliza un adversar: de exemplu, atacuri cibernetice, sabotaj sau dezinformare.

Persoane intermediare sunt adesea folosite pentru a efectua atacurile, iar Rusia neagă întotdeauna implicarea, în ciuda tot mai multor dovezi contrare.

Incendiul de la stația de sateliți de stat poloneză a izbucnit miercuri seara în Wola Krobowska. Stația rămâne operațională. Viceprim-ministrul a declarat că aceasta transmite traficul de internet prin Polonia către țări precum Ucraina și utilizează sisteme SpaceX care asigură conectivitatea prin intermediul terminalelor Starlink. Wczoraj wieczorem doszło do podpalenia naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej, 40 km od Warszawy. To jedyna taka instalacja w Polsce - obsługuje łączność satelitarną w całym regionie - w tym na Ukrainie https://t.co/JnByh3RjC0 pic.twitter.com/pqxrA7kCxt — Paweł Sokala (@PawelSokala) September 24, 2026 Președintele rus Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că Moscova nu intenționează să atace statele NATO. La începutul acestei luni, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Europa vorbește despre pregătirea pentru război, adăugând: „Dacă Europa atacă Rusia, va fi un război complet diferit de cel din Ucraina și va fi foarte scurt”. Putin a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022, iar Moscova controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea anexată în 2014. În Ucraina, Harkov și Kiev au fost victime ale celor mai grave atacuri ale Rusiei din noaptea de miercuri spre joi. La Harkov, șase persoane au fost ucise și alte doisprezece rănite într-un atac rusesc asupra unei ferme din satul Stara Hnylytsia, au anunțat serviciile de urgență de stat ale Ucrainei. La Kiev, două persoane au fost ucise și alte opt rănite peste noapte, au anunțat serviciile de urgență. Peste 50 de clădiri civile au fost, de asemenea, avariate în oraș, inclusiv o clădire de maternitate.