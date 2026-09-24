Patru drone au survolat Republica Moldova în doar o oră. Spațiul aerian din nordul țării a fost temporar închis

1 minut de citit Publicat la 08:36 24 Sep 2026 Modificat la 09:10 24 Sep 2026

Dronele trec tot mai des peste granițele Republicii Moldova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Patru drone au pătruns joi în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timp ce Rusia lansa noi atacuri asupra Ucrainei, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian din nordul țării.

Cel mai recent incident a fost semnalat la ora 06:58. Potrivit Serviciului Operații Aeriene, o dronă a venit din direcția localității Kodîma, din regiunea Vinița, Ucraina, și s-a îndreptat spre localitatea Socola, din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

La ora 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Cunicea, raionul Camenca.

Patru incidente înregistrate într-un interval scurt

Un alt aparat de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina, și a trecut granița spre localitatea Larga, raionul Briceni.

„În contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operaţii Aeriene informează că a detectat survolarea neautorizată a spaţiului aerian naţional de către un aparat de zbor fără pilot, care a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcţia localităţii Chelimenţi, regiunea Cernăuţi, Ucraina, şi a traversat frontiera de stat în direcţia localităţii Larga, raionul Briceni”, a transmis Ministerul Apărării.

Două minute mai târziu, la ora 06:16, drona a ieșit din spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a îndreptat din nou spre Ucraina.

Un alt obiect neidentificat fusese observat la ora 05:21 de o patrulă a Poliției de Frontieră. Acesta se deplasa dinspre localitatea Velicoe Coșnița, din regiunea Vinița, Ucraina, spre Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, obiectul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova.

La ora 06:35, un alt obiect a traversat spațiul aerian al țării dinspre Pridnistreanske, regiunea Vinița, Ucraina, spre Volovița, raionul Soroca. La ora 06:45, acesta a fost observat și de mai mulți cetățeni în timp ce zbura pe direcția Gura Căinarului - Lunga - Băhrinești - Gura Camencii, în raionul Florești.

În urma acestor incidente, autoritățile de la Chișinău au decis să închidă temporar spațiul aerian din nordul țării.

„Din motive de securitate, spaţiul aerian al Republicii Moldova în zona nord a fost închis. Serviciul Operaţii Aeriene continuă monitorizarea spaţiului aerian naţional, în coordonare cu autorităţile competente şi partenerii”, au transmis autoritățile.

Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost redeschis la ora 07:46.