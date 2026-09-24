Justiția americană i-a ordonat lui Donald Trump să restabilească accesul jurnaliștilor CNN, MS Now și Politico la Casa Albă

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Un judecător american a ordonat Casei Albe să restabilească imediat accesul presei pentru trei organizații de presă cărora președintele american, Donald Trump, le interzisese accesul în clădire săptămâna trecută, relatează BBC, joi dimineață.

Un tribunal din Districtul Columbia a emis un ordin temporar de suspendare a interdicției, ceea ce înseamnă că CNN, MS NOW și Politico trebuie să își recapete accesul pentru o perioadă de 14 zile. Cele trei publicații au contestat măsura în instanță, susținând că interdicția este neconstituțională.

Administrația Trump a încercat să își apere decizia în fața instanței, acuzând cele trei publicații că au difuzat informații false și au amenințat securitatea națională, însă tribunalul a respins acest argument.

Trump și-a făcut propriul post TV

Casa Albă şi-a lansat, luni, propriul canal de televiziune online, denumit Trump TV. Noul canal a început să emită luni seară, iniţial transmiţând discursuri ale lui Trump şi imagini de la exerciţii ale armatei SUA însoţite de comentarii ce lăudau performanţele acestora.

Într-o postare pe Twitter, Casa Albă a informat că Trump TV va emite non-stop. Postul a transmis până acum doar anunţuri şi imagini din trecut, nefiind prevăzute producţii originale sau jurnalistice.