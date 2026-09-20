Jurnaliştii CNN, interzişi la Casa Albă. Betsy Klein, reporter: "Codul PIN mi-a fost respins". Ce i-a spus un agent Secret Service

Donald Trump, preşedintele SUA. Sursa foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, că „interzice” accesul jurnaliştilor de la CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă. Betsy Klein, reporter la CNN, a relatat experienţa prin care a trecut când a încercat să intre sâmbătă la Casa Albă.

Jurnalista CNN a transmis că i-a fost repins codul PIN din 4 cifre pentru acces, iar legitimatţia i-a fost reţinută de un agent Secret Service.

"Lucrez pentru CNN la Casa Albă din timpul administraţiei Obama, din 2015. Mai întâi ca producător, iar acum ca reporter. În fiecare zi când vin aici, la Casa Albă, ca să-mi fac meseria, ajung la această intersecţie (între Strada 17 N-V şi Pennsylvania Avenue). Trec prin punctul de control al Secret Service. Le arăt legitimaţia, apoi trec pe lângă clădirea executivă Eisenhower şiajung la poarta de N-V.

Acolo îmi pun lucrurile pe o bandă de securitate, care arată precum una din aeroport. Apoi apropii legitimaţia de un cititor de carduri şi introduc un PIN din 4 cifre. Am făcut toate astea azi.

Singura diferenţă a fost că, în faţa porţii, mă aştepta un grup de cameramani care voiau să vadă dacă voi reuşi să intru. În plus, o fanfară militară exersa înaintea vizitei de stat a Chinei. Deci mi-am apropiat legitimaţia, iar aparatul a emis mai multe semnale sonore.

S-a aprins succesiv roşu, albastru şi verde, dar nu mi-a acceptat codul PIN. Agentul Secret Service, cu care am avut relaţie cordială în trecut, mi-a cerut legitimaţia. I-am dat-o, iar el mi-a spus că a fost dezactivată. L-am întrebat de ce şi mi-a spus că nu are alte informaţii şi să mă adresez Biroului de Presă al Casei Albe.

L-am întrebat dacă pot primi legitimaţia înapoi, iar el mi-a spus că o păstrează. Mi-am luat lucrurile şi am ieşit pe poarta pe care intrasem. Evident, noi vom continua să ne facem meseria de oriunde", a relatat Betsy Klein, reporter CNN.

Jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico, interzişi la Casa Albă

Jurnaliști de la CNN, MS NOW și Politico au fost opriți, sâmbătă dimineață, la intrarea în Casa Albă, la o zi după ce președintele Donald Trump a anunțat că „interzice” accesul celor trei redacții.

Trump anunțase măsura vineri după-amiază, declarând că cele trei redacții sunt interzise „cu efect imediat” și acuzându-le că scriu „ficțiuni sau minciuni” despre administrația sa. Președintele nu a indicat vreun articol anume care ar fi declanșat decizia, spunând ulterior că este vorba, de fapt, despre „articole cumulate de-a lungul ultimilor ani”.