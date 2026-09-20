Bucureşti găzduieşte Congresul Internațional de Istorie a Religiilor. Vor fi interpretate creaţii cu temă religioasă ale lui Enescu

2 minute de citit Publicat la 11:11 20 Sep 2026 Modificat la 11:11 20 Sep 2026

Bucureşti găzduieşte Congresul Internațional de Istorie a Religiilor. Sursa foto: Profimedia Images

Conferinţa lui Gregory D. Alles, fost elev şi discipol al lui Mircea Eliade, şi un spectacol muzical de amploare, cu 90 de muzicieni, care vor interpreta creaţii inedite cu temă religioasă ale lui George Enescu, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeşelea, deschid Congresul internaţional de istorie a religiilor - Religions 360°, notează Agerpres.

Congresul reuneşte participanţi din 58 de ţări şi şase continente iar sesiunea inaugurală va include intervenţii ale reprezentanţilor celor mai importante organizaţii internaţionale şi europene din domeniul studiului religiilor, precum şi ai unor instituţii academice şi culturale din România, informează organizatorii într-un comunicat transmis AGERPRES.

Momentul central al deschiderii academice va fi conferinţa "Slow Translation and the Study of Religions: Promise and Perils", susţinută de profesorul Gregory D. Alles, de la McDaniel College, Maryland, şi Shri Govind Guru University, fost elev şi discipol al lui Mircea Eliade.

La sesiunea inaugurală vor participa, între alţii, prof. dr. Satoko Fujiwara, preşedinta International Association for the History of Religions, Universitatea din Tokyo, prof. dr. Marco Pasi, preşedintele European Association for the Study of Religions, EPHE, Sorbona, Paris, prof. dr. Tim Jensen, vicepreşedinte al International Council for Philosophy and Human Sciences, prof. dr. Marian Preda, rectorul Universităţii din Bucureşti, prof. dr. Iulia Motoc, judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului între 2013 şi 2023 şi judecător al Curţii Penale Internaţionale, Eugen Ciurtin, preşedintele Congresului, precum şi reprezentanţi ai principalelor instituţii de cercetare şi cultură din România. Amfitrionul serii va fi jurnalistul cultural Marius Constantinescu.

Accesul publicului, cu invitaţie

Inaugurarea congresului va continua cu un eveniment artistic de amploare: "Sonotheism: Religion in Enescu", un concert-concept cu 90 de muzicieni, care explorează dimensiunea religioasă şi spirituală a creaţiei lui George Enescu. Conceptul le aparţine muzicianului Gabriel Bebeşelea şi istoricului religiilor Eugen Ciurtin.

Pe scena Ateneului Român se vor afla Musica Ricercata Orchestra, Corul "Preludiu - Voicu Enăchescu", dirijat de Andrei Stănculescu, actorul Vlad Ivanov, soprana Cristina Fieraru, tenorul Nicolae Simonov şi baritonul Sergiu Garabajii, sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeşelea.

Programul cuprinde Andante religioso pentru două violoncele şi orgă, Andante con moto de Franz Schubert, în orchestraţia lui Enescu, precum şi fragmente din Oedip, Strigoii, L'Aurore şi oratoriul Ahasverus, în premieră absolută la Bucureşti.

Concertul reprezintă încununarea programului de cercetare "Sonotheism: Religion in Enescu", desfăşurat la Institutul de Istorie a Religiilor în perioada 2022-2026 şi propune o perspectivă inedită asupra operei enesciene, traversând teme şi universuri religioase de la Grecia arhaică şi iudaism până la creştinism, hinduism, budism şi relaţia dintre religie şi modernitate, precizează sursa citată.

Accesul publicului la eveniment se face pe bază de invitaţie.

Congresul internaţional de istorie a religiilor - Religions 360° este organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor şi Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES se numără printre partenerii media ai evenimentului.