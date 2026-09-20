Producătorul auto care ar putea da afară încă 4.000 de angajaţi, peste concedierile deja anunţate

Mașină pe linia de producție, într-o fabrică auto. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Planul amplu de redresare al Volkswagen prevede eliminarea a peste 4.000 de locuri de muncă suplimentare în cadrul diviziei Porsche, a relatat sâmbătă cotidianul economic german Handelsblatt, în urma unui avertisment privind profitul cauzat de problemele întâmpinate de divizia de mașini sport, notează Reuters.

Documentele care atestă un acord recent al consiliului de supraveghere al Volkswagen, vizând implementarea celei mai ample restructurări de până acum a grupului auto german, propun reducerea personalului mărcii cu „aproximativ 4.100 de angajați”, pentru a acoperi un deficit de aproximativ 700 de milioane de euro (803,8 milioane de dolari) în ceea ce privește cheltuielile generale, potrivit Handelsblatt.

Aceste reduceri ar urma să se adauge restructurărilor deja anunţate. În luna iulie, conducerea Porsche și reprezentanții angajaților au convenit asupra unor disponibilizări suplimentare de 5.000 de persoane, pe lângă cele 4.000 stabilite anterior. Astfel, volumul total al reducerilor de personal convenite în prezent la producătorul modelului 911, cu sediul la Stuttgart, ajunge la aproximativ unul din cinci locuri de muncă până în 2035.

Reacţia Porsche

Volkswagen a refuzat să comenteze. Un purtător de cuvânt al Porsche a refuzat, de asemenea, să comenteze informațiile privind planurile consiliului de supraveghere al Volkswagen.

Compania-mamă poate doar să recomande, nu să impună, astfel de măsuri la Porsche.

Vineri, Volkswagen și-a revizuit în scădere ținta privind marja de profit pentru întregul an, vizând acum cel mult 1%, față de intervalul de 4,0-5,5% estimat anterior.

Această revizuire a fost cauzată în mare parte de o ajustare a valorii activelor (writedown) la Porsche, unde directorul general Michael Leiters se află sub presiune să prezinte o strategie de redresare, în urma prăbușirii vânzărilor în China și a unei schimbări costisitoare de direcție în strategia privind vehiculele electrice.