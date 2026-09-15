Gigantul auto chinez BYD face o mutare surpriză ca să devină „producător european”

Producătorul chinez de vehicule electrice BYD, intenționează să lanseze primul său TIR în Europa anul viitor, urmând să le producă local. „Devenim o companie europeană”, a spus Stella Li, vicepreședinte executiv și șefa diviziei internaționale a BYD, la târgul IAA de la Hanovra, scrie Reuters.

„Pe termen lung, vom produce local tot ce vindem în Europa”, a adăugat ea.

Li a subliniat că firma dorește să ofere operatorilor de flote un pachet complet de servicii, inclusiv finanțare, infrastructură de încărcare cu energie solară și o rețea de ateliere susținută de asistență rutieră mobilă.

Producția locală din Europa ar ajuta, de asemenea, BYD să evite tarifele de import pentru camioane. Producătorii europeni, inclusiv Traton's, care produce TIR-urile MAN, a cerut Uniunii Europene să impună tarife pentru camioanele electrice chinezești, similare cu cele aplicate deja vehiculelor electrice.

¡BYD revoluciona los camiones eléctricos en Europa! ?⚡️



Presentan el ETT 44:



? Autonomía de 600 km

⏱️ Carga rápida: 20 a 80% en ¡20 min! (1,5 MW)

? 1.000 CV de potencia máxima

?️ Garantía de batería: 1,2 M km



La bestia de 44 toneladas ya está aquí. ?



¿Qué te parece? ? pic.twitter.com/7bKfWnniXl — ForoCochesEléctricos (@foroelectricos) September 15, 2026

„Nu ne place această taxă, deoarece nu a adus beneficii nimănui, dar trebuie să ne descurcăm cu ea”, a adăugat Li, precizând că taxele nu reprezintă decât o presiune pe termen scurt, până când producția locală va putea fi intensificată.

BYD se pregătește, de asemenea, să își mărească amprenta de producție de autoturisme în Europa. Compania construiește o fabrică în Szeged, Ungaria, unde producția de masă urmează să înceapă anul viitor.

„Odată ce muți toată producția la nivel local, e în regulă. Devenim o companie europeană”, a mai spus vicepreședintele executiv.

La finalul anului trecut, grupul auto chinez BYD a anunțat că va începe producţia la noua sa fabrică de vehicule electrice (EV) din Ungaria până la finalul lui 2025, deși nu s-a întâmplat acest lucru.

Primul vehicul produs în Ungaria va fi un model compact electric Dolphin Surf.