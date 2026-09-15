Gafa comisă de Ursula von der Leyen în timpul vizitei lui Mark Carney la Strasbourg. "Mai mult decât lipsă de maniere. E inacceptabil"

Gafa comisă de Ursula von der Leyen în timpul vizitei lui Mark Carney la Strasbourg. Sursa foto: Profimedia

Modul în care Ursula von der Leyen a gestionat vizita premierului canadian Mark Carney a degenerat într-o situație diplomatică stânjenitoare, un eurodeputat influent calificând conduita acesteia drept „inacceptabilă”, notează Politico. Ultimul lucru de care avea nevoie președinta Comisiei Europene era o bătaie de cap diplomatică. Cu toate acestea, s-a ales cu una.

Carney va asista la discursul pe care președinta Comisiei îl va susține miercuri în fața eurodeputaților și se va adresa aceleiași audiențe o zi mai târziu. Totuși, o suprapunere de program a făcut ca von der Leyen să intenționeze inițial să revină la Bruxelles după discursul privind Starea Uniunii Europene, ceea ce ar fi însemnat să rateze discursul lui Carney, înainte ca echipa sa să decidă, în ultimul moment, luni seara, că aceasta va rămâne la Strasbourg.

Jonathan Wilkinson, ambasadorul desemnat al Canadei pe lângă UE, a confirmat că Ottawa a solicitat prezența Ursulei von der Leyen la discursul lui Carney.

„Am spus că, evident, din partea noastră, având în vedere că el va fi prezent la discursul ei, ar fi excelent dacă și ea ar putea fi prezentă la al lui”, a declarat Wilkinson, adăugând: „Au găsit o modalitate de a realiza acest lucru, ceea ce cred că este benefic pentru toată lumea.”

Acest episod are loc în săptămâna cu cel mai riguros program din agenda președintei Comisiei și într-un moment în care Bruxelles-ul și Ottawa încearcă să-și consolideze relațiile.

Canada ar urmări să devină „membru asociat” UE

Au circulat speculații potrivit cărora Canada ar urmări obținerea unui statut de „membru asociat” al UE, deși un astfel de statut nu există. Carney a negat că ar urmări un asemenea statut, în timp ce un oficial canadian, care a dorit să-și păstreze anonimatul pentru a putea vorbi deschis, a afirmat că ideea a venit, de fapt, din partea europeană.

Totul a început cu o simplă problemă de programare. Potrivit unui oficial UE, Von der Leyen ar fi trebuit să se întâlnească cu Carney la Strasbourg, marți.

Întâlnirea a fost amânată pentru miercuri, a precizat oficialul. „Crezusem că avem mai mult timp la dispoziție marți. A fost nevoie de o corelare a programelor, așa că acum vom mai petrece o noapte aici.”

Carney s-a poziționat drept lider al unei coaliții de state considerate „puteri de talie medie”, care se opun țărilor mai mari ce își exercită influența prin forță (așa-numita „hard power”), inclusiv Statelor Unite. Prin urmare, a reprezentat un succes important pentru von der Leyen faptul că premierul canadian a anunțat că va parcurge drumul de 6.000 de kilometri până la Strasbourg pentru a asista la discursul ei și pentru a se adresa Parlamentului European.

Canada, o țară bogată în resurse, cu o populație de 40 de milioane de locuitori și o economie de 2,5 trilioane de dolari, membră a G7, este considerată un partener geopolitic firesc pentru UE, ambele părți încercând să se orienteze într-o lume tot mai instabilă.

Cum procedează Ursula von der Leyen

Deși, în mod obișnuit, von der Leyen nu asistă la discursurile altor lideri în hemiciclul Parlamentului European, a mai făcut acest lucru în trecut, mai exact, cu ocazia discursului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în 2024.

Acest precedent explică reacția de uimire a eurodeputaților și a oficialilor UE atunci când von der Leyen a anunțat că va ignora discursul lui Carney pentru a susține o conferință de presă privind siguranța copiilor, la Bruxelles.

Gestul a fost catalogat drept „ciudat” de către un oficial UE. Eurodeputata belgiană Kathleen Van Brempt a comentat: „Serios, von der Leyen? Asta e mai mult decât o lipsă de maniere. Este inacceptabil.”

Chiar și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a intervenit în această chestiune.

"Am discutat cu ea, dar nu este o practică obișnuită ca ea să rămână și a doua zi”, a declarat Metsola marți. „Cred că au existat multe întrebări legate de motive, iar eu consider că nu îmi revine mie să judec acest lucru.”

Wilkinson, ambasadorul Canadei, a confirmat că Ottawa își exprimase clar preferința. „Știu că existau unele dificultăți legate de programul său și că încercau să le rezolve”, a spus el.

Ce face Mark Carney în Europa

Discuțiile problematice privind calendarul evenimentelor au survenit pe fondul unor incertitudini legate de direcția în care evoluează relația dintre UE și Canada.

Consolidarea legăturilor Canadei cu UE a alimentat speculațiile privind implicațiile practice ale unei relații mai strânse între Ottawa și Bruxelles – de la o participare sporită la programul educațional emblematic al blocului comunitar, Erasmus, până la o integrare mult mai profundă în domeniile comerțului și securității.

"The Wall Street Journal" a scris că Ottawa discuta despre un „statut de membru asociat”, care ar fi putut permite cetățenilor canadieni să călătorească fără viză și să beneficieze de dreptul de a munci în UE.

Însă Carney a infirmat informația, precizând că urmărește, în schimb, stabilirea unei „alianțe unice” cu UE.

În realitate, partea europeană a fost cea care a propus ideea asocierii, una dintre numeroasele variante analizate în decursul lunilor de discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale, a declarat un înalt oficial canadian pentru POLITICO.

Comisarul pentru extindere, Marta Kos, care anterior se arătase sceptică față de ideea aderării Canadei, nu a participat la nicio discuție privind un statut de membru parțial pentru această țară, a confirmat un alt oficial european.

Aceste mesaje contradictorii indică o problemă mai amplă: Bruxelles-ul încearcă să construiască un nou tip de relație cu Canada înainte de a fi stabilit cu claritate cum ar trebui să arate aceasta sau cum să o explice.