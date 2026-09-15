Marea Britanie cheltuie 56.000 de lire sterline pentru fiecare migrant relocat în Franța

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Ministrul de Interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, a anunțat că acordul guvernamental „unul intră, unul iese” cu Franța costă aproximativ 56.000 de lire sterline pentru fiecare presoană. Aproximativ 1.400 de persoane au fost relocate în Franța de la începutul programului, în august 2025, deși unele s-au întors ulterior cu camioane sau ambarcațiuni mici, scrie The Guardian.

Ministrul de Interne a dezvăluit cifra în timp ce a fost chestionată de comisia specială pentru afaceri interne cu privire la valoarea programului pentru contribuabili. Întrebat cât a costat fiecare relocare, Mahmood a spus: „Va trebui să scriu comisiei cu privire la cele mai recente cifre”.

„Cred că este vorba de suma de persoană, pentru numerele care au fost returnate până acum, este vorba de aproximativ 56.000 de lire sterline”, a adăugat ea.

Ulterior, Mahmood a apărat costul, spunând că „este totuși mai ieftin sau cam la fel de scump ca și întreținerea unei persoane la un hotel timp de un an”.

Conform acordului, Marea Britanie trimite o persoană care sosește cu ambarcațiuni mici înapoi în Franța, în schimbul acceptării unui solicitant de azil care depune cererea pe o cale legală.

Proiectul pilot a fost deja prelungit și urmează să se desfășoare până în octombrie, viitorul său pe termen lung urmând să fie încă decis.

Franța dorește ca acordul bilateral să fie, în cele din urmă, înlocuit de un acord mai amplu între UE și Marea Britanie privind relocarea.

Un acord de relocare la nivelul UE, cunoscut sub numele de Acordul de la Dublin, a existat înainte de ieșirea Marii Britanii din UE, în 2020. Încercările de a continua acordul de relocare după Brexit au fost respinse de liderii UE.

Mahmood a respins sugestiile că un sistem la nivelul UE ar fi o „soluție miraculoasă” pentru criza Canalului Mânecii.

Ea a spus că acordul a relocat deja mai mulți migranți decât a gestionat vreodată Marea Britanie în cadrul vechilor acorduri de la Dublin ale UE.

„Este o adevărată greșeală să credem că acel pact reprezintă viitorul. Și dacă am fi în așa ceva, această problemă ar dispărea, pentru că vă promit că nu ar dispărea”, a spus ea.

Ea a spus că schema guvernamentală a întâmpinat dificultăți în extinderea pentru a acoperi un număr mai mare de relocări, adăugând că a fost „dificil din punct de vedere operațional” să crească numărul de deportări din cauza unor constrângeri precum spațiul de detenție.

„Nu a fost lipsit de provocări. Evident, cifrele sunt încă relativ mici”, a spus ea.

Laurent Nuñez, ministrul francez de Interne, i-a spus lui Mahmood că vrea să pună capăt schemei, conform informațiilor primite la începutul acestei săptămâni.

În iunie, Nuñez a declarat în cadrul unei anchete parlamentare franceze: „Din partea noastră, dorim să renunțăm la această relație bilaterală cu Marea Britanie. Considerăm că Franța nu ar trebui să fie nevoită să o ducă singură și că ar fi mai bine să o integreze într-un acord cu UE”.

„Așadar, i-am spus deja clar omologului meu că acest acord pilot, pe care l-am semnat în august 2025, nu era destinat să fie reînnoit după 1 octombrie 2026”, a spus ministrul.

Mahmood a declarat comisiei că doar „un număr relativ mic” de familii de solicitanți de azil respinși au participat la un program pilot separat, care le-a oferit până la 40.000 de lire sterline pentru a părăsi voluntar Marea Britanie.

Ea a spus: „Dacă sunteți o familie a cărei cerere de azil a fost respinsă, ceea ce aveți de ales este între o ofertă de 40.000 de lire sterline, care vă va ajuta să vă reintegrați în țara de origine și accesul la asistență medicală gratuită și la educație pentru copiii voștri”.