Donald Trump nu crede că incidentul de la centrul de cercetare din Rusia are legătură cu o armă biologică

1 minut de citit Publicat la 23:51 07 Oct 2026 Modificat la 00:01 08 Oct 2026

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Statele Unite nu consideră că moartea unei angajate de la un centru pentru cercetarea ciumei din Siberia ar avea legătură cu o armă biologică, a declarat miercuri preşedintele Donald Trump, relatează AFP, conform Agerpres. Între timp, ruşii au anunțat rezultatul anchetei deschise după ce laboranta Daria Șipilova ar fi murit de ciumă.

"Vom şti foarte curând, dar nu credem", a spus Trump, întrebat de jurnalişti la Casa Albă în legătură cu această posibilitate.

"Ele spun că situaţia este complet sub control", a adăugat el referitor la autorităţile ruse.

Trump a reiterat că este prevăzută o convorbire telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, fără a preciza când va avea loc aceasta.

"Este ziua lui astăzi", a spus Trump despre preşedintele rus.

Autorităţile ruse au afirmat miercuri că nu există "niciun risc epidemic" în Siberia şi au denunţat "informaţiile false" pe măsură ce apelurile pentru o mai mare transparenţă cresc, mai ales din partea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a Uniunii Europene şi a Statelor Unite.

În plus, Rusia a informat OMS că nu există cazuri de ciumă în orașul Irkutsk, dar nu a transmis nicio informaţie despre cauza morții cercetătoarei de 28 de ani. Despre decesul angajatei de la Institutul din Irkutsk pentru Combaterea Ciumei s-a relatat vineri, 2 octombrie, în presa rusă.

Daria Șipilova a murit în primele ore ale zilei de 2 octombrie, la secția de terapie intensivă a spitalului raional din orașul Șelehov. Potrivit presei locale, ea ar fi spart o eprubetă care conținea agentul patogen al ciumei.