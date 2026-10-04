Ciuma s-ar fi întors în Siberia după un incident de laborator. O femeie a murit în condiții suspecte după ce ar fi spart o eprubetă

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O moarte suspectă la un laborator pentru studierea ciumei din regiunea rusă Irkuțk îi pune pe jar pe locuitorii din zonă, care se tem de o posibilă izbucnire a unei epidemii de ciumă pulmonară, iar speculațiile se răspândesc rapid în toată Siberia, relatează Euronews. Daria Șipilova a murit în primele ore ale zilei de 2 octombrie, la secția de terapie intensivă a spitalului raional din orașul Șelehov. Potrivit presei locale, ea ar fi spart o eprubetă care conținea agentul patogen al ciumei.

Incidentul a determinat autoritățile să introducă măsuri de carantină: aproximativ 200 de persoane au fost plasate sub supraveghere medicală strictă. Publicația „Baikal People” relatează că mai multe spitale din Irkuțk au fost închise imediat și plasate în carantină pentru o perioadă de până la trei săptămâni. Sâmbătă, purtarea măștilor a devenit obligatorie ca măsură preventivă la uzina de aluminiu din Irkuțk, aflată în Șelehov.

Locuitorii din Șelehov au văzut pe străzi persoane îmbrăcate în costume de protecție, cu măști și mănuși. Părinții din localitate spun, de asemenea, că în grădinițe au fost împărțite măști.

De unde ar fi putut proveni ciuma?

Femeia decedată, o asistentă de laborator în vârstă de 28 de ani, era specializată în cercetarea agenților patogeni periculoși. Potrivit versiunii principale relatate de colegii ei și de presa independentă, pe 25 septembrie, în timp ce lucra în laborator cu material biologic viu, a spart accidental o eprubetă care conținea bacteria periculoasă Yersinia pestis.

Două zile mai târziu, starea ei s-a înrăutățit brusc. A fost transportată de urgență la spitalul raional din Șelehov. Inițial, medicii, care nu știau ce se întâmplase, au suspectat o formă severă de coronavirus și au internat-o într-o secție specializată pentru Covid. Însă, deteriorarea rapidă a stării sale și tabloul clinic i-au determinat să facă teste rapide pentru infecții deosebit de periculoase. Pacienta a fost conectată la un ventilator, dar nu a putut fi salvată.

Forma pulmonară a ciumei evoluează extrem de rapid și, în lipsa unui tratament prompt și țintit cu antibiotice, este aproape întotdeauna fatală.

Ascund autoritățile informații?

Reacția imediată a autorităților a scos în evidență gravitatea situației. Șefa Rospotrebnadzor, Anna Popova, a sosit de urgență la spitalul din Șelehov și a participat la o reuniune de urgență a comisiei sanitare și antiepidemice, prezidată de guvernatorul regiunii, Igor Kobzev.

După incident, oficialii au restricționat inițial informațiile făcute publice. În primele 24 de ore, autoritățile din regiunea Irkuțk și guvernatorul Igor Kobzev au evitat să folosească termenul „ciumă”. Pe 2 octombrie, Kobzev a vorbit despre „o infecție deosebit de periculoasă” și a spus că „situația se află sub control strict”. A doua zi, autoritățile din Baikalsk le-au cerut locuitorilor să nu călătorească la Șelehov din cauza ciumei, însă au șters postarea câteva ore mai târziu.

Șeful republicii Buriația, Aleksei Țidenov, a comentat și el situația. Citând Rospotrebnadzor și guvernul local, el a spus că moartea femeii era legată de o infectare cu ciumă, însă ulterior declarația sa a fost modificată și formulată mai prudent. Lipsa de claritate a alimentat panica pe rețelele sociale din Irkuțk și din regiunile învecinate.

Cunoscutul epidemiolog rus Ghenadi Onișcenko a încercat să îi liniștească pe localnici, spunând că purtătorii ciumei, rozătoarele și puricii, intră de obicei în repaus pe timpul iernii în Siberia până la începutul lunii octombrie. Declarația nu a reușit însă să risipească temerile populației.

„Pneumonie de etiologie necunoscută”

Duminică, Rospotrebnadzor a spus că situația sanitară și epidemiologică din regiunea Irkuțk este stabilă și că femeia a murit din cauza unei „pneumonii de etiologie necunoscută”. Agenția insistă că testele suplimentare efectuate pe probe prelevate de la pacientă nu au identificat niciun microorganism asociat activității sale profesionale.

„Situația sanitară și epidemiologică din regiunea Irkuțk, în orașele Irkuțk și Șelehov, este stabilă”, a transmis serviciul de presă al Rospotrebnadzor. „A fost organizat și pus în aplicare un set special de măsuri în legătură cu îmbolnăvirea unei angajate a Institutului Anticiu­mă din Siberia și Extremul Orient din Irkuțk, diagnosticată cu «pneumonie de etiologie necunoscută»”.

Rospotrebnadzor a mai susținut că la institut nu a fost înregistrat niciun incident care să implice microorganisme patogene și că „niciun angajat nu a solicitat asistență medicală pentru boli infecțioase în ultimele 10 zile”.