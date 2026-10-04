Focar de ciumă în Rusia: 5 spitale în carantină. Ambulanțele care transportă persoane suspecte de boală sunt însoțite de agenți FSB

O femeie de 27 de ani a murit de pestă pulmonară. Ea era o laborantă a Institutului de combatere a pestei din Irkutsk. Imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Trei spitale publice, o maternitate și un spital de copii din Irkutsk, Siberia, au fost puse în carantină, după apariția unui caz de ciumă care a provocat moartea unei femei din localitate, informează presa locală, preluată de publicația The Moscow Times.

De asemenea, muncitorilor uzinei de Aluminiu din Șelehov, Irkutsk, li s-a cerut să stea la muncă cu măști de protecție pe față, ca „măsură preventivă”, după cum a declarat directorul întreprinderii. Acesta i-a îndemnat pe angajați să meargă imediat la doctor în cazul în care observă apariția simptomelor bolii.

Medicii din Irkutsk vorbesc „deja deschis despre ciumă”, iar restricțiile și carantina au fost impuse în toate unitățile spitalicești: rudele unei femei aflate în travaliu la maternitatea locală au declarat că medicii nu l-au lăsat pe soțul ei să intre în salon, invocând epidemia de ciumă.

Pe 2 octombrie, autoritățile au raportat decesul unei persoane din regiunea Irkutsk, din cauza ciumei. Persoana decedată era o angajată de 27 de ani a Institutului de combatere a pestei din Irkutsk, unde lucra ca laborantă.

Potrivit unor surse locale, femeia a contractat pesta pulmonară de la o eprubetă spartă, pe 25 septembrie. Potrivit altor surse, ea s-a întors dintr-o călătorie de serviciu din Buriatia, unde fusese înregistrată o epidemie de ciumă la granița cu Mongolia.

Pe 29 septembrie, ea a fost internată la spital cu simptome de pneumonie și conectată la un ventilator, dar câteva zile mai târziu a murit.

Un număr de circa 200 de persoane cu care femeia intrase în contact au fost plasate în carantină.

Spitalul a fost pus în carantină. Surse ale publicației locale „Oamenii Baikalului" susțin că, din 1 octombrie, ambulanțele care au luat persoanele care intraseră în contact cu femeia bolnavă de ciumă erau însoțite de echipe FSB.

Pesta (ciuma) este o boală infecţioasă cauzată de o bacterie. Pesta pulmonară este extrem de contagioasă şi poate fi mortală dacă nu este tratată rapid, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).