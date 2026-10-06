Rusia a informat OMS că nu există cazuri de ciumă în orașul Irkutsk. Nicio vorbă despre cauza morții angajatei din laborator

2 minute de citit Publicat la 17:32 06 Oct 2026 Modificat la 17:32 06 Oct 2026

Rusia susține că nu există cazuri de ciumă în Irkutsk, după decesul unei angajate a Institutului de combatere a pestei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Autoritățile ruse au informat marți Organizația Mondiala a Sănătății (OMS) că nu există cazuri de ciumă în orașul Irkutsk din Siberia, a declarat un purtător de cuvânt al agenției sanitare mondiale. Irkutsk este locul unde o angajată a unui laborator din Institutul pentru combaterea pestei a murit săptămâna trecută, după un incident în care ar fi fost aparent eliberat virusul ciumei, amintește Reuters, citată de Agerpres.

Moscova a informat anterior OMS că autoritățile sanitare locale investighează dacă decesul angajatei a fost provocat de ciuma pulmonară.

''Niciun caz din această boală periculoasă nu a fost înregistrat în orașul Irkutsk din Federația Rusă'', au subliniat autoritățile ruse într-un răspuns oficial la solicitarea OMS, citit de purtătoarea de cuvânt a organizației, Christian Lindmeier, cu prilejul unei conferințe de presă la Geneva.

Autoritățile ruse au mai informat agenția ONU că au identificat persoanele care s-au aflat în contact cu decedata și că rezultatele testelor pentru agenți patogeni periculoși au fost negative.

Reuters menționează că nu a putut determina, pe baza comunicărilor oficiale, dacă a fost testată și angajata decedată și dacă a fost eliminată posibilitatea ciumei în cazul ei.

Misiunea diplomatică rusă pe lângă ONU în Geneva nu a răspuns imediat unei solicitări din partea Reuters.

OMS a comunicat mai devreme că riscul pentru populația generală, în urma incidentului din Irkutsk, pare să fie scăzut.

Ce s-a aflat inițial despre incidentul din Irkutsk

O angajată în vârstă de 28 de ani a Institutului din Irkutsk pentru Combaterea Ciumei s-a îmbolnăvit și a decedat vineri din cauza a ceea ce Alexei Țidenov, liderul republicii autonome învecinate, Buriatia, a descris drept un posibil caz de ciumă pulmonară.

Rospotrebnadzor, autoritatea rusă însărcinată cu protecția sanitară a populației, nu a confirmat cauza exactă a decesului, precizând doar că angajata a murit din cauza unei "pneumonii de etiologie necunoscută".

Peste 200 de persoane au fost plasate în carantină în urma decesului din Irkutsk.

Ciuma este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Yersinia pestis, întâlnită de obicei la mamiferele mici și la puricii acestora, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Boala poate fi tratată cu antibiotice și a fost absentă din Europa timp de peste 50 de ani, deși continuă să apară în America, Africa și Asia.

Ciuma pneumonică este cea mai contagioasă formă, întrucât se poate transmite de la o persoană la alta prin intermediul căilor respiratorii.

Perioada de incubație este relativ scurtă, simptomele, inclusiv dificultățile de respirație și tusea, apărând, de obicei, în decurs de 24 de ore de la infectare.

Rata mortalității variază între 30% și 100% dacă boala rămâne netratată.