Alertă în UE, după incidentul de laborator din Rusia urmat de moartea unei femei din cauza ciumei. Şi SUA au cerut detalii

Alertă în UE, după ce o femeie a murit de ciumă pulmonară în Siberia. Foto: Profimedia Images

Europa monitorizează „foarte îndeaproape” un caz suspect de ciumă în estul Rusiei, în urma decesului unui angajat de laborator, a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. „Suntem la curent cu informațiile privind incidentul de laborator din Rusia, care pare să implice un agent patogen al ciumei”, a declarat oficialul, notează Politico.

"Suntem în legătură cu experții noștri de la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și monitorizăm foarte îndeaproape situația", a mai spus purtătorul de cuvânt.

Iar Departamentul de Stat al SUA a declarat că monitorizează „îndeaproape” situația și a îndemnat Moscova să furnizeze informații „exacte” „rapid și deschis”. Comisia a subliniat, de asemenea, necesitatea unei „raportări la timp și transparente”.

O angajată de la institutul de cercetare din Irkutsk a murit

O angajată în vârstă de 28 de ani a Institutului pentru Combaterea Ciumei din Irkutsk (pentru regiunile Siberia și Orientul Îndepărtat) s-a îmbolnăvit și a decedat vineri din cauza a ceea ce Alexei Țidenov, liderul republicii învecinate Buriatia, a descris drept un posibil caz de ciumă pulmonară.

Rospotrebnadzor, autoritatea rusă de supraveghere a protecției consumatorilor, nu a confirmat cauza exactă a decesului, precizând doar că angajata a murit din cauza unei „pneumonii de etiologie necunoscută”.

Peste 200 de persoane au fost plasate în carantină în urma decesului acesteia.

Ciuma este o boală infecțioasă cauzată de bacteria "Yersinia pestis", întâlnită de obicei la mamiferele mici și la puricii acestora, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Aceasta poate fi tratată cu antibiotice și a fost absentă din Europa timp de peste 50 de ani, a menționat Hrncirova, deși continuă să apară în America, Africa și Asia.

Ciuma pneumonică este cea mai contagioasă formă de ciumă, întrucât se poate transmite de la o persoană la alta prin intermediul căilor respiratorii. Perioada de incubație este relativ scurtă, simptomele, inclusiv dificultățile de respirație și tusea, apărând, de obicei, în decurs de 24 de ore de la infectare.

Rata mortalității în cazul ciumei variază între 30% și 100% dacă boala rămâne netratată.