Alertă în Siberia: aproape 200 de oameni sunt în carantină, după ce ar fi fost expuși la ciumă

1 minut de citit Publicat la 08:34 05 Oct 2026 Modificat la 08:34 05 Oct 2026

Forma pulmonară a ciumei evoluează extrem de rapid și, în lipsa unui tratament prompt și țintit cu antibiotice, este aproape întotdeauna fatală. Foto: Getty Images

Aproape 200 de oameni au fost internați în regiunea Irkutsk din Rusia, în estul Siberiei, după ce ar fi fost expuși la ciumă, potrivit presei locale, citată de CNBC.

Conform relatărilor, 189 de oameni sunt sub supraveghere medicală după ce o angajată de la un institut de cercetare din Irkutsk a murit.

Alexei Țîdenov, șeful Republicii Buriatia, aflată în apropiere, a declarat că femeia a murit din cauza unei forme nespecificate de ciumă.

Serviciul rus pentru protecția consumatorilor și bunăstare umană (Rospotrebnadzor) a anunțat duminică faptul că angajata fusese diagnosticată cu „pneumonie de etiologie necunoscută” și că situația sanitară și epidemiologică din regiunea Irkutsk și din orașele Irkutsk și Șelehov este stabilă.

Instituția a precizat că testările extinse nu au detectat microorganisme asociate cu activitatea desfășurată de angajată.

Informațiile vin după ce vineri, o angajată în vârstă de 27 de ani de la un institut unde se cerceta ciuma, s-a îmbolnăvit și a murit. Potrivit presei locale, medicii bănuiau că ar fi avut ciumă pneumonică. Tânăra se întorsese dintr-o deplasare de serviciu în Buriatia, unde fusese raportat un focar în apropierea graniței cu Mongolia, potrivit canalului rus de Telegram Mash.

Casa Albă monitorizează informațiile privind cazul suspect și carantinele instituite în legătură cu acesta în Rusia, a relatat duminică Axios, citând un oficial al administrației Trump. Oficialul a declarat că administrația este „la curent, monitorizează focarul și evaluează opțiunile”.

Pesta (ciuma) este o boală infecţioasă cauzată de o bacterie. Pesta pulmonară este extrem de contagioasă şi poate fi mortală dacă nu este tratată rapid, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).