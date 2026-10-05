Ciuma există încă în lume. Harta țărilor cu cele mai multe cazuri, după moartea suspectă a unei tinere într-un laborator din Rusia

3 minute de citit Publicat la 22:44 05 Oct 2026 Modificat la 22:44 05 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O hartă a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată răspândirea ciumei în ultimii șapte ani. Harta a atras atenția după ce presa a relatat moartea unei angajate a unui laborator din Rusia, din cauza bolii, scrie Newsweek.

Potrivit presei ruse, femeia lucra la un institut de cercetare a ciumei din apropiere de Irkuțk, în Siberia. Le-ar fi spus colegilor că a spart din greșeală o eprubetă cu bacterii vii, în timp ce recolta probe pentru analize.

Ulterior, a fost internată și a murit. Autoritățile ruse nu au confirmat însă că ciuma a fost cauza decesului.

Ar fi fost vorba despre ciumă pneumonică, forma care afectează plămânii. Potrivit OMS, este cea mai virulentă formă a bolii și se poate transmite de la om la om, prin particule respiratorii.

Newsweek a cerut un punct de vedere Rospotrebnadzor, autoritatea rusă de supraveghere sanitară, și OMS.

Ce forme de ciumă există și unde apare boala

Potrivit OMS, ciuma are trei forme clinice principale: bubonică, pneumonică și septicemică.

Ca boală a animalelor, ciuma este prezentă pe toate continentele, cu excepția Oceaniei. Riscul există oriunde bacteria Yersinia pestis și populațiile umane se află în aceeași zonă.

OMS a publicat lista țărilor care au raportat cazuri suspecte sau confirmate între 2019 și 2025. În total, au fost aproape 4.000 de cazuri suspecte. Epidemii de ciumă au fost înregistrate în Africa, Asia și America de Sud.

Din anii '90, cele mai multe cazuri la oameni au fost raportate în Africa, mai ales în Republica Democrată Congo și Madagascar. Harta OMS a fost actualizată ultima dată pe 29 septembrie.

Ce se știe despre cazul din Rusia

Autoritățile ruse nu au confirmat public cazul de ciumă. Presa rusă, atât cea apropiată statului, cât și cea independentă, relatează însă despre el. Tăcerea oficială a alimentat speculațiile că autoritățile ar încerca să ascundă situația.

Femeia a fost internată marți, cu simptome de pneumonie severă, în Șelehov, un oraș din apropierea Irkuțkului.

A fost intubată și a murit două zile mai târziu, potrivit publicației independente în limba rusă Oamenii Baikalului. Aceasta a identificat-o drept Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani.

Canalul de Telegram Mash, apropiat autorităților ruse, a scris că femeia a făcut simptomele după ce s-a întors dintr-o deplasare de serviciu în Buriatia. Potrivit Mash, boala ar fi fost înregistrată la granița republicii cu Mongolia.

Liderul guvernului din Buriatia, Alexei Țîdenov, a negat însă că femeia ar fi vizitat republica. Într-o postare pe rețelele sociale, el a admis că probabil a murit de ciumă. A precizat însă că nu există focare în Buriatia, inclusiv în zonele de la granița cu Mongolia.

„Sursa infecției ține de circumstanțe care nu au legătură cu Buriatia”, a scris el pe VK.

Cel puțin 197 de persoane care ar fi putut intra în contact cu femeia au fost izolate medical, dintre care peste 100 în spital, potrivit postului REN TV, apropiat de Kremlin.

Oamenii Baikalului a relatat duminică că cel puțin patru spitale din Irkuțk au fost închise pentru carantină, timp de trei săptămâni. Vizitele la pacienți sunt interzise.

O sursă din sistemul medical a declarat publicației că medicii „vorbesc deja deschis despre ciumă”, deși nicio declarație oficială a autorităților sanitare nu a confirmat acest lucru.

Rospotrebnadzor a transmis, în schimb, că la institut nu a avut loc niciun accident care să implice microorganisme patogene.

Autoritățile au anulat evenimentele publice programate în Irkuțk. Poliția a deschis o anchetă penală pentru posibile încălcări ale normelor sanitare, potrivit canalului de Telegram 112.

Sâmbătă, uzina de aluminiu din Irkuțk, aflată în Șelehov, a introdus obligativitatea purtării măștii. Anunțul a fost făcut de directorul uzinei. Acesta a precizat că au avut loc întâlniri la care a participat și Anna Popova, medicul-șef sanitar al Rusiei.

„Rospotrebnadzor implementează setul necesar de măsuri antiepidemice”, se arată în comunicat, fără nicio referire directă la ciumă.