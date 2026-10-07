Rușii au anunțat rezultatul anchetei din Siberia, după ce o persoană ar fi murit de ciumă. Ce arată cele 5.000 de analize de laborator

Peste 90% dintre persoanele monitorizate au încheiat deja supravegherea medicală. Foto: GettyImages

Aproape 5.000 de analize de laborator efectuate asupra persoanelor care au intrat în contact cu laboranta Daria Șipilova, angajata institutului de cercetare în domeniul ciumei din Irkutsk care a murit pe 2 octombrie, nu au identificat microorganisme patogene periculoase, au anunțat autoritățile ruse. Peste 90% dintre persoanele monitorizate au încheiat deja supravegherea medicală, însă autoritățile ruse nu au precizat nici acum cauza morții Dariei Șipilova, care a suferit de o „pneumonie de etiologie necunoscută”, scrie The Moscow Times.

„La data de 7 octombrie 2026, pentru peste 90% dintre persoanele care au intrat în contact cu aceasta, monitorizarea medicală a fost finalizată. Nu au fost identificate modificări ale stării de sănătate asociate unei patologii infecțioase, iar rezultatele a aproape 5.000 de analize de laborator nu au identificat niciun microorganism patogen periculos”, a transmis Rospotrebnadzor. În același timp, instituția nu a precizat cauza morții Șipilova, care a decedat pe 2 octombrie după o „pneumonie de etiologie necunoscută”.

Rospotrebnadzor a mai transmis că două comisii care au verificat respectarea cerințelor de biosecuritate în cadrul institutului nu au identificat „situații de urgență” în timpul lucrului cu microorganisme patogene. „A fost confirmată respectarea controlului corespunzător în timpul lucrului cu microorganisme patogene”, se arată în comunicat. Instituția a evaluat situația sanitar-epidemiologică din regiunea Irkutsk și din orașul Irkutsk drept calmă și a declarat că nu există riscuri epidemice pentru populație.

OMS a cerut clarificări

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat anterior că organizația a solicitat Rusiei informații suplimentare cu privire la cauza pneumoniei severe suferite de Șipilova și la agentul patogen care a provocat boala. În plus, OMS a cerut clarificări după informațiile apărute în presă despre un al doilea angajat al institutului cu pneumonie de etiologie necunoscută. Potrivit lui Ghebreyesus, partea rusă a asigurat OMS că în ultima perioadă nu au fost înregistrate cazuri de ciumă în regiunea Irkutsk. Organizația a fost, de asemenea, informată despre ancheta epidemiologică desfășurată și despre măsurile luate pentru prevenirea răspândirii bolii.

Nu există niciun motiv rezonabil pentru ca până acum să nu se știe de ce a murit exact laboranta, consideră biochimistul și biologul molecular Evghenia Horoșeva. „Ar trebui să existe un laborator clinic care să efectueze diagnosticul. Probele pot fi trimise la Moscova, pot fi trimise la Novosibirsk, se poate face un test PCR la fața locului. Secvențierea există în Rusia”, a declarat ea într-un interviu acordat canalului de YouTube The Breakfast Show.

„Lipsa informațiilor provoacă anumite presupuneri, o anumită panică în rândul oamenilor care nu știu deloc ce înseamnă ciuma în lumea modernă, cum este tratată sau dacă poate fi tratată. Toate acestea trebuie neapărat clarificate. Dacă nu este vorba despre ciumă, trebuie să știm acest lucru. Dacă este vorba despre o formă specială de ciumă, rezistentă la medicamente, trebuie să știm acest lucru”, a concluzionat experta.