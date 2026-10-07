Încă o persoană ar fi murit de ciumă în Siberia. OMS cere Rusiei explicații. Îngrijorări despre agenți patogeni modificați genetic

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat miercuri că a solicitat Rusiei informații suplimentare cu privire la cauza decesului unui angajat al unui institut de cercetare a ciumei din Siberia. Foto: GettyImages

Cresc îngrijorările în legătură cu o posibilă epidemie de ciumă în Rusia, după ce au apărut informații despre un posibil al doilea deces în Irkutsk. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că „urmărește activ” moartea misterioasă a unui cercetător de la un institut de cercetare a ciumei din Siberia și a precizat că a solicitat, de asemenea, detalii de la oficiali ruși cu privire la rapoartele privind un al doilea caz de pneumonie legat de laborator, în timp ce președintele Donald Trump a declarat că va avea o convorbire telefonică „foarte curând” cu omologul său rus, Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat miercuri că a solicitat Rusiei informații suplimentare cu privire la cauza decesului unui angajat al unui institut de cercetare a ciumei din Siberia, subliniind că transparența este esențială pentru a obține o imagine clară a potențialelor riscuri pentru sănătate.

Autoritățile ruse afirmă că angajata de laborator, în vârstă de 28 de ani, a murit vineri din cauza unei pneumonii cu origine încă neidentificată; cazul a stârnit îngrijorare la nivel internațional – inclusiv din partea președintelui american Donald Trump – și a dus la plasarea inițială a aproximativ 200 de persoane în carantină.

Autoritatea rusă de supraveghere a sănătății a anunțat marți că nu au fost depistate cazuri de ciumă în rândul persoanelor care au intrat în contact cu angajata decedată, Daria Șipilova, iar un oficial local a precizat că 60% dintre persoanele plasate în carantină au fost deja eliberate.

Totuși, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS de la Geneva, a declarat într-un mesaj pe platforma X că organizația sa are nevoie de mai multe informații din partea Rusiei pentru a înțelege pe deplin situația.

„OMS a solicitat informații suplimentare pentru a clarifica cauza pneumoniei severe, agentul patogen care a determinat aplicarea măsurilor de sănătate publică, precum și informațiile apărute în presă despre un al doilea angajat care suferă de o pneumonie cu cauză nedeterminată”, a spus el.

„Schimbul de informații în timp util, complet și transparent, în conformitate cu Regulamentul Sanitar Internațional, este esențial pentru a clarifica relatările contradictorii și pentru a permite o evaluare precisă a potențialelor riscuri pentru sănătatea publică.”

Unele instituții de presă occidentale au relatat – citând surse anonime din „presa rusă” – că o a doua persoană din Siberia a decedat, susținând că decesul a fost cauzat de ciumă.

Apelul lui Tedros pentru mai multe informații a venit în completarea celui lansat de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care a declarat că Moscova trebuie să furnizeze mai multe detalii despre incident.

Deși autoritatea rusă de supraveghere în domeniul sănătății a precizat că Șipilova a murit după ce a contractat o pneumonie, aceasta nu a explicat public care a fost cauza bolii sau cum s-a îmbolnăvit femeia. Pneumonia poate avea diverse cauze, inclusiv ciuma.

Ambasada Statelor Unite în Rusia a emis o alertă de sănătate pentru regiunea Irkutsk din Rusia la data de 6 octombrie 2026.

„Ambasada SUA este la curent cu relatările din presă cu privire la suspiciunile de ciumă pneumonică din regiunea Irkutsk, care a dus la moartea unei persoane și la măsuri de carantinare și închiderea unor spitale. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situația. Guvernul SUA are capacități limitate de a-i ajuta pe cetățenii americani aflați în Rusia, în special în afara Moscovei. Personalul guvernului SUA s-ar putea confrunta cu restricții suplimentare privind deplasările personale și oficiale în anumite regiuni, din cauza preocupărilor legate de sănătate și securitate”, a transmis ambasada.

Americanii vor să știe dacă agentul patogen a fost modificat genetic

Angajații Institutului Antici­umă studiază o serie de alte boli periculoase, inclusiv holera, antraxul și bruceloza, potrivit site-ului institutului.

Oficialii americani au cerut să li se spună și dacă agentul patogen a fost modificat în vreun fel în laborator, printr-un proces numit „câștig de funcție”, care ar putea schimba radical modul în care SUA și alte țări ar trebui să reacționeze.

Marco Rubio și alți oficiali ai administrației Trump au minimalizat public amenințarea imediată la adresa americanilor, subliniind că administrația monitorizează îndeaproape situația și că ciuma pneumonică poate fi tratată cu antibiotice.

Însă, în culise, există o profundă neliniște în cadrul administrației din cauza lipsei continue de informații, au declarat pentru CNN persoanele familiarizate cu situația.

Aceste îngrijorări sunt amplificate de amploarea reacției guvernului rus, inclusiv prin plasarea în carantină a spitalului în care a fost tratat angajatul laboratorului, potrivit primarului districtului Șelehovski. Aproape 200 de persoane se află sub observație, a relatat o publicație regională.

„În acest moment, nu știm prea multe despre ceea ce s-a întâmplat de fapt. Dar de un lucru suntem siguri aproape toți: rușii se vor comporta la fel cum au făcut-o chinezii cu Covid. Nu vor fi transparenți”, a spus un oficial american.