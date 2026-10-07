SUA au cerut oficial Rusiei să facă publice informații despre ciuma din Siberia: „Se vor comporta cum au făcut-o chinezii cu Covid”

Oficialii americani nu știu în acest moment nici cât de mare este riscul și nici cum să protejeze SUA. Foto: Getty Images

Statele Unite au cerut oficial informații suplimentare de la Rusia cu privire la incidentul de la un laborator din regiunea Irkutsk care a dus la moartea unei angajate, după ce s-ar fi îmbolnăvit de ciumă. Potrivit surselor CNN, americanii vor să afle dacă agentul patogen a fost modificat genetic. Deși public administrația Trump a minimalizat incidentul, surse CNN au declarat că tensiunile sunt la un nivel ridicat în rândul oficialilor americani, după ce nu au reușit să obțină nicio informație clară de la ruși. „De un lucru suntem siguri: rușii se vor comporta la fel cum au făcut-o chinezii cu Covid”, a declarat un oficial al SUA pentru CNN. În aceste condiții, americanii nu știu cum să se pregătească pentru scenariul unei crize de sănătate publică de amploare.

Sunt deja patru zile de când o femeie de 28 de ani, angajată la Institutul de Cercetare Antici­umă din Siberia, regiunea Irkutsk, a murit, după ce s-ar fi îmbolnăvit de ciumă pneumonică. În tot acest timp, oficialii ruși au refuzat să divulge informații despre circumstanțele în care s-a produs accidentul de laborator, potrivit CNN.

Administrația Trump încearcă să strângă informații ca să elaboreze o strategie în eventualitatea unei crize de sănătate publică, potrivit mai multor surse familiarizate cu situația, dar este frustrată de reticența Rusiei de a divulga informații despre incident.

Oficialii americani nu știu în acest moment nici cât de mare este riscul și nici cum să protejeze SUA.

Administrația Trump pune presiune pe ruși

În acest context, Statele Unite pun presiune pe ruși, solicitând oficial informații. Astfel, SUA au transmis o comunicare diplomatică oficială, denumită „démarche”, a declarat marți seară pentru CNN o sursă familiarizată cu situația.

„Am solicitat oficial informații suplimentare guvernului rus”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. „De asemenea, suntem în contact oficial cu alte țări din întreaga lume pentru a face schimb de informații.”

„Este responsabilitatea Rusiei, evident, să împărtășească mai multe informații cu restul lumii. Poate este ceva mai grav decât am crezut. Nu știm, dar cred că ar fi imprudent în acest moment, având în vedere informațiile limitate pe care le avem în continuare, să facem speculații.”

Oficialii americani au luat legătura cu guvernul rus încă de vinerea trecută, a declarat un oficial al Departamentului de Stat, inclusiv prin contacte între experții în sănătate ai departamentului și Ministerul rus de Externe. Aceste demersuri au continuat, a declarat un oficial al administrației, în timp ce Rubio și-a exprimat marți speranța că schimbul limitat de informații „se va schimba în următoarele ore și zile”.

De asemenea, președintele Donald Trump a declarat că avea „programată” o discuție telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, despre acest incident „foarte curând”.

Însă, cooperarea rușilor cu SUA a fost până în acest moment limitată. Puținele informații care au venit din Rusia au fost primite cu scepticism profund, oficialii americani nefiind convinși că Moscova este în totalitate sinceră, potrivit unor surse familiarizate cu situația.

Totuși, până când administrația nu va afla mai multe prin colectarea de informații și demersuri diplomatice, oficialii nu iau măsuri precum instituirea unor restricții de călătorie pentru a preveni o eventuală răspândire, potrivit unui oficial american.

SUA recomandă deja evitarea călătoriilor în Rusia din mai multe motive, inclusiv riscul de detenție arbitrară și războiul din Ucraina.

Printre întrebările esențiale care rămân fără răspuns se numără dacă angajata laboratorului, în vârstă de 28 de ani, care a murit săptămâna trecută, a contractat ciumă pneumonică, o infecție gravă, dar tratabilă, sau o altă boală infecțioasă necunoscută.

Americanii vor să știe dacă agentul patogen a fost modificat genetic

Angajații Institutului Antici­umă studiază o serie de alte boli periculoase, inclusiv holera, antraxul și bruceloza, potrivit site-ului institutului.

Oficialii americani au cerut să li se spună și dacă agentul patogen a fost modificat în vreun fel în laborator, printr-un proces numit „câștig de funcție”, care ar putea schimba radical modul în care SUA și alte țări ar trebui să reacționeze.

Marco Rubio și alți oficiali ai administrației Trump au minimalizat public amenințarea imediată la adresa americanilor, subliniind că administrația monitorizează îndeaproape situația și că ciuma pneumonică poate fi tratată cu antibiotice.

Însă, în culise, există o profundă neliniște în cadrul administrației din cauza lipsei continue de informații, au declarat persoanele familiarizate cu situația.

Aceste îngrijorări sunt amplificate de amploarea reacției guvernului rus, inclusiv prin plasarea în carantină a spitalului în care a fost tratat angajatul laboratorului, potrivit primarului districtului Șelehovski. Aproape 200 de persoane se află sub observație, a relatat o publicație regională.

„În acest moment, nu știm prea multe despre ceea ce s-a întâmplat de fapt. Dar de un lucru suntem siguri aproape toți: rușii se vor comporta la fel cum au făcut-o chinezii cu Covid. Nu vor fi transparenți”, a spus un oficial american.

Totuși, luni, Donald Trump a descris situația drept „o problemă mare” pentru Rusia, sugerând că SUA ar putea oferi asistență.

Într-un comunicat de presă, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că mai multe agenții federale „monitorizează îndeaproape cazul fatal suspect de ciumă pneumonică”, dar că multe dintre detaliile legate de acesta rămân neconfirmate. Reprezentantul a reiterat că americanilor li se recomandă de mult timp să nu călătorească în Rusia din niciun motiv.

„Încurajăm autoritățile ruse să împărtășească rapid și deschis informații exacte”, a spus purtătorul de cuvânt.

„Ar fi un coșmar”

În zilele care au urmat morții angajatei laboratorului, oficiali ai Consiliului Național de Securitate și ai Departamentului de Stat au coordonat eforturile administrației de a strânge informații, de a reconstitui ceea ce s-a întâmplat și de a evalua potențialele riscuri, au declarat oficiali și alte persoane familiarizate cu situația.

Agenții federale din domeniul sănătății, inclusiv Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) și Administrația pentru Pregătire Strategică și Răspuns, au fost, de asemenea, implicate în efortul coordonat la nivelul administrației.

O sursă familiarizată cu aceste eforturi a declarat pentru CNN că oficialii administrației Trump au purtat discuții neoficiale și cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), organismul internațional pentru sănătate de la care Trump a retras finanțarea la scurt timp după preluarea mandatului, dar cu care guvernul american a continuat să comunice în situații de urgență.

OMS a transmis că se află în contact cu autoritățile ruse pentru a verifica informațiile despre moartea angajatei laboratorului, deși nici organizația nu a primit până acum prea multe informații.

„Dacă nu sunt transparenți, dacă nu sunt deschiși față de o verificare independentă, cum este posibil să avem încredere că Kremlinul ne oferă informații complete și exacte?”, a declarat Lawrence Gostin, profesor de drept în domeniul sănătății globale la Universitatea Georgetown, care a colaborat îndeaproape cu OMS. „În mod evident, laboratorul desfășura cercetări cu un grad extrem de ridicat de risc și folosea măsuri de biosecuritate deficitare”, a adăugat el.

Locația relativ izolată a Institutului Antici­umă din estul Rusiei, combinată cu capacitatea limitată a ciumei pneumonice de a se răspândi rapid, le oferă experților în sănătate un anumit grad de siguranță că orice amenințare imediată poate fi ținută sub control.

Ciuma pneumonică este o infecție bacteriană, spre deosebire de tulpina de coronavirus extrem de contagioasă care a provocat pandemia din 2020. Iar, deși ciuma este fatală dacă nu este tratată, există în prezent antibiotice eficiente și disponibile pe scară largă pentru tratarea acesteia.

Deși există puține indicii că incidentul va declanșa o nouă criză sanitară mondială, oficialii și experții independenți au declarat că acesta a evidențiat totuși cât de dificil poate fi să monitorizezi și să te pregătești pentru potențiale amenințări biologice.

Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane din SUA ar putea dispune de stocurile medicale necesare pentru a combate ciuma pneumonică în forma sa obișnuită, au declarat oficialii și experții. Însă există puțină certitudine în privința capacității de a face același lucru în cazul unei variante modificate sau a timpului necesar pentru dezvoltarea unui tratament, dacă acesta ar fi necesar.

Jennifer Nuzzo, profesoară de epidemiologie și directoarea Centrului pentru Pandemie din cadrul Școlii de Sănătate Publică a Universității Brown, a declarat că incidentul are loc, de asemenea, într-un moment în care capacitățile de răspuns sanitar atât în SUA, cât și la nivel global au fost diminuate de reducerile de finanțare și de presiunea exercitată de gestionarea altor crize. OMS a propus reducerea bugetului după un deficit de 600 de milioane de dolari provocat de retragerea SUA.

Capacitatea SUA de a gestiona o nouă criză de sănătate publică a fost „sever diminuată” în contextul eforturilor de combatere a focarelor de rujeolă, a spus ea.

„Vorbim despre un sistem foarte slăbit. Doamne ferește să adaugi un alt agent patogen peste munca deja grea și dificilă de combatere a rujeolei”, a spus Nuzzo. „Ar fi un coșmar”, a adăugat ea.

Alertă de sănătate

Ambasada Statelor Unite în Rusia a emis o alertă de sănătate pentru regiunea Irkutsk din Rusia la data de 6 octombrie 2026.

„Ambasada SUA este la curent cu relatările din presă cu privire la suspiciunile de ciumă pneumonică din regiunea Irkutsk, care a dus la moartea unei persoane și la măsuri de carantinare și închiderea unor spitale. Continuăm să monitorizăm îndeaproape situația. Guvernul SUA are capacități limitate de a-i ajuta pe cetățenii americani aflați în Rusia, în special în afara Moscovei. Personalul guvernului SUA s-ar putea confrunta cu restricții suplimentare privind deplasările personale și oficiale în anumite regiuni, din cauza preocupărilor legate de sănătate și securitate”, a transmis ambasada.

De asemenea, ambasada a reiterat că nivelul patru de avertizare de călătorie (nu călătoriți) emis de Departamentul de Stat al SUA pentru Rusia este în vigoare și îi atenționează pe cetățenii americani care se află în Rusia să părăsească țara imediat.

Mesajul ambasadei pentru americanii care s-ar putea afla în regiunea Irkutsk: