Rubio cere Rusiei să ofere mai multe informații despre accidentul de laborator care ar fi dus la moartea unei femei din cauza ciumei

2 minute de citit Publicat la 20:13 06 Oct 2026 Modificat la 20:17 06 Oct 2026

Secretariul de stat Marco Rubio. Sursa foto: Getty Images

Rusia trebuie să furnizeze mai multe informații în cazul angajatei unui institut de cercetare a ciumei, care a murit săptămâna trecută într-un aparent accident de laborator în Siberia, a declarat marți secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, citat de Kyiv Independent.

"Cred că, în mod evident, este de datoria Rusiei să împărtășească mai multe informații cu lumea întreagă. Urmărim situația foarte îndeaproape, de la o oră la alta", le-a spus Rubio jurnaliștilor în Islanda, prima etapă a turneului său european, care include Grecia și Portugalia.

Declarațiile vin după ce Daria Șipilova, tehnician de laborator la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Irkutsk, a murit săptămâna trecută. Potrivit relatărilor din presa rusă independentă, Șipilova ar fi spart accidental, pe 25 septembrie, în timp ce lucra la institut, o eprubetă care conținea bacteria ce provoacă ciuma pneumonică.

Autoritățile ruse nu au confirmat public această versiune a evenimentelor, însă au instituit carantina în cazul mai multor persoane din Irkutsk. Oficialii ruși au fost evazivi cu privire la cauza decesului Dariei Șipilova, comunicând doar că aceasta a murit în urma unei pneumonii cu "etiologie necunoscută" (cauză necunoscută, n.r.).

Guvernatorul din Irkutsk, Igor Kobzev, a declarat pe 5 octombrie că situația sanitar-epidemiologică din regiune este stabilă.

Tot pe 5 octombrie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Washingtonul va ajuta Rusia să gestioneze situația legată de aparentul incident cu microorganismul ciumei.

Rusia a informat marți OMS că nu sunt cazuri de ciumă în Irkutsk

Autoritățile ruse au informat marți Organizația Mondiala a Sănătății (OMS) că nu există cazuri de ciumă în orașul Irkutsk din Siberia, a declarat un purtător de cuvânt al agenției sanitare mondiale.

Irkutsk este locul unde o angajată a unui laborator a murit săptămâna trecută, după un incident în care ar fi fost aparent eliberat microorganismul ciumei, amintește Reuters, citată de Agerpres.

Moscova a informat anterior OMS că autoritățile sanitare locale investighează dacă decesul angajatei a fost provocat de ciuma pulmonară.

''Niciun caz din această boală periculoasă nu a fost înregistrat în orașul Irkutsk din Federația Rusă'', au subliniat autoritățile ruse într-un răspuns oficial la solicitarea OMS, citit de purtătoarea de cuvânt a organizației, Christian Lindmeier, cu prilejul unei conferințe de presă la Geneva.

Autoritățile ruse au mai informat agenția ONU că au identificat persoanele care s-au aflat în contact cu decedata și că rezultatele testelor pentru agenți patogeni periculoși au fost negative.

Reuters menționează că nu a putut determina, pe baza comunicărilor oficiale, dacă a fost testată și angajata decedată și dacă a fost eliminată posibilitatea ciumei în cazul ei.

Ce este și cum se manifestă boala care ar fi ucis-o pe laboranta din Irkutsk

Ciuma este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Yersinia pestis, întâlnită de obicei la mamiferele mici și la puricii acestora, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Boala poate fi tratată cu antibiotice și a fost absentă din Europa timp de peste 50 de ani, deși continuă să apară în America, Africa și Asia.

Ciuma pneumonică este cea mai contagioasă formă, întrucât se poate transmite de la o persoană la alta prin intermediul căilor respiratorii.

Perioada de incubație este relativ scurtă, simptomele, inclusiv dificultățile de respirație și tusea, apărând, de obicei, în decurs de 24 de ore de la infectare.

Rata mortalității variază între 30% și 100% dacă boala rămâne netratată.